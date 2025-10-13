Ceyhan, turneye çıkıyor

İrem İLYAS

Piyanist Dengin Ceyhan, “Echoes of Anatolia” (Anadolu’nun Yankıları) ile dünya turnesine 21 Ekim’de çıkıyor. Avustralya’da başlayacak turne kapsamında Ceyhan, Anadolu’nun eşsiz müzik mirasını piyano aracılığıyla farklı kültürlerle buluşturacak.

Konserler Avustralya, Japonya, Güney Kore, Hong Kong, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika’da gerçekleşecek. Ceyhan’ın repertuarı, Pentagram’dan Cahit Berkay’a, Ali Ekber Çiçek’ten anonim halk türkülerine uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk müzik geleneğini klasik piyano tekniğiyle harmanlayan sanatçı, eserleri evrensel bir dille yeniden yorumluyor. Turne 20 Aralık’ta sona erecek.