Ceyhan’da motosiklet minibüse çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilc¸esinde motosikletin minibu¨se c¸arpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Modernevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere go¨re, S.A. idaresindeki 01 DFN 96 plakalı o¨gˆrenci servisine, okulun o¨nu¨nden do¨nu¨s¸ aldıgˆı sırada aynı istikamette arkadan gelen Metin Kılıc¸ idaresindeki 01 EK 282 plakalı motosiklet c¸arptı. Motosikletin u¨zerinden yola savrulan su¨ru¨cu¨ 112 personeli Metin Kılıc¸ ve arkasında bulunan kuzeni Mehmet Yılmaz agˆır yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı genc¸ler ic¸in 112 Acil servis personelleri mesai arkadas¸ları ic¸in canla bas¸la mu¨cadele verdi. Devlet hastanesi doktorlarının tu¨m mu¨dahalelerine ragˆmen Kılıc¸ ve Yılmaz’ın hayatını kaybettigˆi belirtildi.

Kazanın ardından o¨gˆrenci servisi su¨ru¨cu¨su¨ S.A. go¨zaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat bas¸latıldı.