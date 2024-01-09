Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 09.01.2024 11:23
  • Giriş: 09.01.2024 11:23
  • Güncelleme: 09.01.2024 11:23
Kaynak: İHA
Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ceyhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheli şahsın evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 755 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 2 sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili F.Y., E.K., F.G., D.G., S.E., C.B.G. ve O.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 