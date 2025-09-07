Ceylan Ertem'den "Manifest" soruşturmasına tepki: "Kadının özgürlüğüne açık bir saldırıdır"

Türkiye'nin yeni 'kız grubu' Manifest'in Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirdiği konserine, "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmasına tepkiler geliyor.

Soruşturmaya tepki gösteren şarkıcı Ceylan Ertem, soruşturma açılmasının sahne sanatlarına ve kadının özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı olduğunu söyledi.

Ceylan Ertem'in sosyal hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Manifest grubuna açılan soruşturma, sahne sanatlarına ve kadının özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıdır.

Bu ülkede binlerce çocuk gelin varken, daha geçen gün Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 yaşında bir ‘işçi’ kız çocuğu katledilmişken, kadınların yaşam güvencesi olan 6284 sayılı yasa hakkında mücadeleye çoğunluk kulaklarını tıkamışken, Narin’den Rojin’e yüzlerce cinayet karanlıkta kalmışken, tek kelime etmeyenler; Sahneye çıkan kadınların kıyafetleri hakkında milyonlarca paylaşım yapıyor! Rezalet! Utanç duyuyorum!

İşte tam da bu yüzden vah halimize! Kadın şarkı söyler, dans eder, istediğini giyer, sahnede özgürce var olur. Bu özgürlüğü hedef alan her saldırı, toplumun tümüne yönelmiş bir tehdittir.

Manifest’i cezalandırırsanız ne olacak? K pop gruplarını, dünyada yüzlerce örneği olan kız gruplarını takip etmeyecek mi evdeki çocuklarınız? Ahlak bekçiliği yaparak koruyamazsınız çocuklarınızı. Onlara güvenerek, sevgiyle sarmalayarak, eğiterek, örnek olarak korursunuz.

Bu memlekette her dakika ‘namus’ cinayeti işleniyor. Sizin bu linçlerinizi asıl hak eden o namussuzlardır! Siz önce suça süreklenmiş çocukları, çeteleri gündem edin! Bu güzel genç kadınları değil!"