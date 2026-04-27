Ceylan Ertem'den özel albüm: "Babamın İstek Şarkıları"

Alternatif pop müziğin üretken isimlerinden Ceylan Ertem, dinleyicisiyle bu kez özel bir ara albümle buluşuyor: Babamın İstek Şarkıları.

Sanatçının kamyon şoförü olan babasının yıllardır kızından dinlemek istediği ve en sevdiği şarkılardan oluşan bu albüm; arabesk ve Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini, Ceylan Ertem’in özgün yorumu ile yeniden dinleyiciyle buluşturuyor.

Albümün çıkış şarkısı ise Ferdi Özbeğen klasiği “Bir Gülü Sevdim."

Albümün içindeki diğer yeniden yorumlar şöyle:

Yedin Beni

Kimbilir

Ayaz Geceler

Dokunmayın Bana

Ceylan Ertem, albümü şu sözlerle anlatıyor:

“Direksiyon başında geçen bir ömür; sabırla, emekle, yalnızlıkla yoğrulmuş.

Bu albüm; bir kamyonun içinde, geceyle sabah arasında, radyodan ve kasetlerden akan şarkılarla bizi doyuran, bizi özleyen, hayallerimi her zaman omuzlarında taşımış olan babama… Bir gönül borcu, bir teşekkürdür.”