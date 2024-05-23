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Ceylan Ertem'den sokak hayvanlarının 'uyutulmasını' öngören yasa teklifine tepki

Şarkıcı Ceylan Ertem, sokak hayvanlarının "uyutulmasına" yönelik hazırlanan yasa tasarısına tepki gösterdi. Ertem, "Öldürün bakalım 1 tanesini de görelim neler oluyor" dedi.

Güncel
  • 23.05.2024 13:57
  • Giriş: 23.05.2024 13:57
  • Güncelleme: 23.05.2024 15:10
Kaynak: Haber Merkezi
Ceylan Ertem'den sokak hayvanlarının 'uyutulmasını' öngören yasa teklifine tepki

AKP’nin sokak hayvanlarına ilişkin Meclis’e sunmaya hazırlandığı yasa teklifinde ‘köpeklerin katledilmesi’ öngörülüyor. 

Yasa teklifi hazırlığına yönelik çok sayıda yurttaş ve sosyal medya kullanıcısının tepkileri devam ederken Şarkıcı Ceylan Ertem de tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından yasaya tepki gösteren Ertem, "Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte. Öldürün bakalım 1 tanesini de görelim neler oluyor. Şuraya yazıyorum" ifadelerini kullandı.

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