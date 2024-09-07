Ceylan Ertem ve Hayko Cepkin’den İzmirlilere iki konser

93. İzmir Enternasyonal Fuarı, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri’nin sekizinci konuğu alternatif rock’ın ünlü isimlerinden Hayko Cepkin olurken, Alternatif Sahne’de ise Ceylan Ertem sahne aldı.

Rock müziğin başarılı ismi Hayko Cepkin müzikseverlere enerjisiyle büyüleyici bir deneyim yaşattı. Alternatif rock ve caz müziği sanatçısı Ceylan Ertem de İzmir’e olan sevgisini seyirci ile paylaşırken, “Hoş geldiniz, biz de hoş bulduk. Ne diyor Zeki Müren? İzmir’ime saygım ile geldim. Evet, aslında ben de yaklaşık bir yıl önce İzmir’e taşındım. Çok mutluyum” dedi.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Gelenekselleşen Çim Konserlerinde 7 Eylül’de Derya Bedavacı, 8 Eylül’de Sakiler yer alacakken İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül’de ise Haluk Levent yer alacak. Alternatif Sahne’de ise 7 Eylül’de Yedinci Ev, 8 Eylül’de Can Gox seyirci ile buluşacak.