Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti

Ons Altın iki gün üst üste güne tarihi rekor kırarken son olarak çeyrek altın da zirveyi gördü.

Güne artışla başlayan gram altın, saat 17.00'yi itibarıyla 6.180 TL'yi aştı. 5 bin dolara yaklaşan ons altın ise 4 bin 477 dolardan işlem görüyor.

En dikkat çekici artış ise çeyrek altın fiyatlarında oldu. Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, altın fiyatlarında görülen yükseliş eğiliminde merkez bankalarının alımlarına devam etmesinin de etkili olabileceğini kaydetti.

Altın bu yıl yüzde 70 oranında değer kazandı ve 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansına ilerledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD-Venezuela arasındaki gerilim, belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak altını yatırımcıların radarında tutuyor” dedi. Waterer, ABD faiz oranlarının daha da gevşeyeceği beklentisiyle bu hafta altının, daha geniş çaplı bir pozisyon değişiminin parçası olarak sert yükseldiğini de ekledi.

Waterer, alıcıların değerli metalleri portföyleri çeşitlendirmek ve değer korumak için etkili bir araç olarak görmeye devam ettiğini belirterek, “Altın ya da gümüşte henüz zirveye ulaştığımızı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.