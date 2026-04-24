ÇEYREK ALTIN BUGÜN DE DÜŞTÜ! 24 Nisan 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

24 Nisan 2026 Cuma altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Özellikle çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve ata altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası gözler yeniden piyasalara çevrildi.

Dün ons altın fiyatındaki düşüşe paralel şekilde değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 6 bin 789 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın ise saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 777 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 145 liradan, cumhuriyet altını ise 44 bin 510 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da düşüş eğilimini sürdürürken, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 4 bin 681 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD-İran barış görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle birlikte petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği endişesini artırıyor.

Bu gelişmeler, kıymetli madenler üzerinde baskı oluştururken altın fiyatlarında da geri çekilmeye neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

24 NİSAN 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 43.925,00 TL 44.377,00 TL -0,20% 09:30 Yarım Altın 22.030,00 TL 22.257,00 TL -0,19% 09:30 Çeyrek Altın 11.025,00 TL 11.149,00 TL -0,20% 09:30 Reşat Altını 43.957,47 TL 44.409,95 TL -0,12% 09:30 Kulplu Reşat Altını 43.959,69 TL 44.412,20 TL -0,12% 09:30 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 109.408,88 TL 111.148,05 TL -0,51% 15:57 Kapalı Çarşı Beşli Altın 221.552,98 TL 225.855,04 TL -0,51% 15:57 Gremse Altın 109.408,88 TL 111.900,90 TL -0,51% 15:57 Ata Altın 45.131,16 TL 46.266,06 TL -0,51% 15:57 Tam Altın 43.763,55 TL 44.623,48 TL -0,51% 15:57 Külçe Altın ($) 151.500,00 151.600,00 -0,49% 15:58 Has Altın 6.730,63 TL 6.731,52 TL -0,21% 09:30 Hamit Altın 43.957,47 TL 44.409,95 TL -0,12% 09:30

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme yatırımcıların dikkatini çekiyor. 24 Nisan 2026 itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 11.149 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını ise 44.377 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları yoğun şekilde takip ediliyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EDİLİYOR

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı verilerle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5, beşli altın ve gremse altın fiyatlarında da düşüş dikkat çekiyor.

Özellikle yüksek gramajlı yatırım yapanlar, gremse altın ve beşli altın fiyatlarındaki değişimleri yakından izliyor.

24 Nisan 2026 Cuma altın fiyatlarında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve ata altın fiyatlarında görülen gerileme yatırımcıların piyasaları daha yakından takip etmesine neden oluyor.

Küresel piyasalardaki faiz ve enflasyon endişeleri devam ederken, altın fiyatlarının seyri üzerinde hem ekonomik veriler hem de küresel gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.