ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA? | 10 Aralık 2025 Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın Türkiye’de hem yatırım hem de hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türü olmaya devam ediyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar? Alış-satış fiyatı nasıl oluşur, kuyumcu fiyatları neden değişir? Bu haberde güncel fiyat bilgisini, çeyrek altının gramajını, alış-satış farkını ve yatırım yapanların internette en çok merak ettiği soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Güncel Fiyat (08:42)

Alış: 9.457,00 TL

Satış: 9.531,00 TL

Değişim: -0,01%

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

En çok aranan konulardan biri de “çeyrek altın kaç gram?” sorusudur. Çeyrek altın, fiziki olarak küçük görünmesine rağmen içerdiği altın oranıyla hem yatırım hem de hediye amaçlı yaygın kullanılmaktadır.

Çeyrek Altının Gramajı

Ağırlık: Yaklaşık 1,75 gram

İçindeki saf altın yaklaşık: 1,6 gram civarı

22 ayar kategorisinde değerlendirilir

ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FARKI NEDEN OLUR?

“Çeyrek altın alış satış farkı ne kadar?” sorusu gün içinde en çok bakılan konulardan biridir. Kuyumcularda görünüşte küçük farklar olsa da işçilik, arz-talep ve piyasa şartları fiyatların değişmesine neden olabilir. Bu nedenle alış-satış farkı zaman zaman genişleyebilir. Örneğin aynı anda iki farklı kuyumcuda birkaç lira fark olması normaldir.

ÇEYREK ALTIN MI GRAM ALTIN MI DAHA İYİ?

“Çeyrek altın mı, gram altın mı daha iyi?” sorusu yatırımcıların karar verirken en çok karşılaştırdığı başlıklardan biridir. Çeyrek altın hem hediye hem yatırım amacıyla öne çıkar. Gram altın ise daha düşük parça fiyatıyla düzenli birikim yapmak için tercih edilebilir. Kişinin bütçesi ve yatırım amacı seçimi belirler.

ÇEYREK ALTIN NASIL BOZDURULUR?

“Çeyrek altın bozdurma nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı oldukça basittir. Kuyumcuda güncel satış fiyatı üzerinden işlem yapılır. Bazı yatırımcılar bankaların altın hesaplarındaki fiyatları da karşılaştırabilir. Ancak fiziki çeyrek altını bozdururken alıcı genellikle kuyumcu olur.

ÇEYREK ALTIN FİYATI GELECEKTE NE OLUR?

“Çeyrek altın kaç TL olacak?” sorusu özellikle altın fiyatlarının dalgalandığı dönemlerde popüler olur. Fiyatlar ons altın, döviz kuru ve ekonomik gelişmelere göre değiştiği için tek bir kesin tahminden söz etmek mümkün değildir. Ancak tarihsel olarak altın uzun vadede değerini koruyan bir araç olarak görülür.

ÇEYREK ALTIN NEREDEN ALINIR?

“Çeyrek altın nereden alınır?” sorusuna verilen yanıt genelde kuyumcular olsa da yatırımcılar fiziki altın almak yerine bankaların altın hesaplarını da değerlendirebilir. Fiziki alımlarda güvenilir kuyumcu tercih edilmesi önerilir.

ÇEYREK ALTIN MI DÖVİZ Mİ DAHA KARLI?

“Çeyrek altın mı yoksa döviz mi daha kârlı?” sorusu yatırım stratejinize göre değişir. Döviz kurundaki hareketler kısa vadede fırsat sunarken, çeyrek altın özellikle uzun vadede güvenli liman algısıyla öne çıkar.

22 AYAR MI 24 AYAR MI?

“Çeyrek altın 22 ayar mı, 24 ayar mı?” sorusu da çok aranır. Çeyrek altın genellikle 22 ayar kabul edilir. Bu durum işçilik ve kullanım amacına göre belirlenen standartlarla ilişkilidir.

Çeyrek altın bugün ne kadar?

Alış 9.457 TL, satış 9.531 TL’dir (08:42). Gün içerisinde değişebilir.

Çeyrek altın kaç gram?

Yaklaşık 1,75 gramdır.

Çeyrek altın alış-satış farkı ne kadar?

Piyasa koşulları ve kuyumculara göre değişiklik gösterir.

Çeyrek altın mı, gram altın mı?

Kısa vadede gram altın daha esnek, çeyrek altın daha geleneksel bir tercihtir.

Çeyrek altın nasıl bozdurulur?

Kuyumcuya gidilerek güncel satış fiyatı üzerinden bozdurulur.

Çeyrek altın, hem yatırım amaçlı hem de özel günlerde hediye olarak tercih edilen en popüler altın çeşitlerinden biridir. Güncel fiyatların takip edilmesi, alış-satış farklarının karşılaştırılması ve güvenilir kuyumculardan işlem yapılması yatırım sürecini daha sağlıklı hale getirir. Çeyrek altın bugün olduğu gibi ilerleyen dönemde de Türkiye’de yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam edecektir.