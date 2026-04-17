ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA? 17 Nisan 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında haftanın son gününe girilirken yatırımcıların odağında çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını ve Kapalıçarşı altın fiyatları yer alıyor. Özellikle “Çeyrek altın ne kadar bugün”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar”, “Yarım altın kaç TL oldu” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” gibi konulara yoğunlaşırken, iç ve dış piyasadaki gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Makroekonomik veri akışı, ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Spot altının yükseliş eğiliminde olması ve gram altının yukarı yönlü seyrini koruması, fiziki altın tarafında da yatırımcı ilgisini canlı tutuyor.

17 NİSAN 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel verilere göre altın piyasasında öne çıkan fiyatlar şöyle:

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.909,95 6.910,88 0,27% 09:10 22 Ayar Bilezik 6.266,63 6.314,16 -0,20% 09:10 Altın (ONS) 4.787,94 4.788,55 -0,02% 09:25 Altın ($/kg) 153.246,00 153.267,00 0,02% 09:10 Altın (Euro/kg) 180.634,00 180.658,00 0,02% 09:10 Cumhuriyet Altını 44.805,00 45.422,00 0,09% 09:10 Yarım Altın 22.454,00 22.849,00 0,09% 09:10 Çeyrek Altın 11.227,00 11.390,00 0,09% 09:10 Reşat Altını 44.837,47 45.454,95 0,17% 09:10 Kulplu Reşat Altını 44.839,69 45.457,20 0,17% 09:10 Kapalicarsi Ziynet 2.5 110.530,26 112.286,33 -0,30% 17:11 Kapalı Çarşı Beşli Altın 223.823,77 228.168,04 -0,30% 17:11 Gremse Altın 110.530,26 113.046,89 -0,30% 17:11 Ata Altın 45.593,73 46.739,88 -0,30% 17:11 Tam Altın 44.212,10 45.080,47 -0,30% 17:11 Külçe Altın ($) 153.600,00 153.700,00 -0,39% 17:11 Has Altın 6.875,40 6.876,33 0,27% 09:10 Hamit Altın 44.837,47 45.454,95 0,17% 09:10

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın bugün 11.227,00 TL alış ve 11.390,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise yüzde 0,09 seviyesinde bulunuyor. “Çeyrek altın ne kadar bugün” sorusunun yanıtını arayan yatırımcılar için sabah saatlerinde öne çıkan tablo bu şekilde şekilleniyor.

Altın piyasasında küçük yatırımcının en çok takip ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın, gram altındaki yükselişin de etkisiyle yukarı yönlü görünümünü koruyor. Özellikle hediyelik ve birikim amaçlı alımlarda çeyrek altın fiyatı, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını 44.805,00 TL alış ve 45.422,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yüzde 0,09 oranındaki yükseliş, Cumhuriyet altını fiyatında yukarı yönlü seyrin korunduğunu gösteriyor.

“Cumhuriyet altını bugün ne kadar” sorusu, özellikle uzun vadeli fiziki altın yatırımı yapanların en sık takip ettiği başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Gram altın ve ons altın tarafındaki hareketlilik, Cumhuriyet altını fiyatlarına da yansıyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın 22.454,00 TL alış ve 22.849,00 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Günlük değişim oranı yüzde 0,09 olarak kaydediliyor.

Yarım altın fiyatı, çeyrek altın ile Cumhuriyet altını arasında konumlanan yatırım araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle “Yarım altın kaç TL oldu” sorusu, altın piyasasını yakından izleyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

REŞAT ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Reşat altını bugün 44.837,47 TL alış ve 45.454,95 TL satış fiyatına sahip. Kulplu Reşat Altını ise 44.839,69 TL alış ve 45.457,20 TL satış seviyesinde bulunuyor. Her iki üründe de günlük değişim oranı yüzde 0,17 düzeyinde yer alıyor.

“Reşat altını fiyatı bugün” araması yapan yatırımcılar için tablo, Reşat grubunda da yukarı yönlü hareketin sürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle geleneksel altın türleri arasında bu fiyatlar yakından izleniyor.

ATA ALTIN, TAM ALTIN VE GREMSE ALTIN FİYATLARI

Ata Altın 45.593,73 TL alış ve 46.739,88 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam Altın ise 44.212,10 TL alış ve 45.080,47 TL satış seviyesinde bulunuyor. Gremse Altın tarafında alış fiyatı 110.530,26 TL, satış fiyatı ise 113.046,89 TL olarak kaydediliyor.

Bu gruptaki ürünlerde günlük değişim oranı yüzde -0,30 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla “Ata altın ne kadar bugün”, “Tam altın kaç para” ve “Gremse altın ne kadar oldu” soruları gün içinde daha da önem kazanıyor.

HAS ALTIN VE KÜLÇE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Has altın 6.875,40 TL alış ve 6.876,33 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük değişim yüzde 0,27 seviyesinde bulunuyor. Külçe Altın ($) ise 153.600,00 dolar alış ve 153.700,00 dolar satış fiyatına sahip.

“Has altın fiyatı ne kadar” ve “Külçe altın dolar fiyatı” aramaları, özellikle büyük montanlı yatırım kararları öncesinde öne çıkıyor. İç piyasadaki has altın fiyatı ile dolar bazlı külçe altın fiyatı farklı yatırımcı grupları tarafından dikkatle izleniyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI VERİLERLE TAKİP EDİLİYOR

Kapalıçarşı tarafında Ziynet 2.5 altın 110.530,26 TL alış ve 112.286,33 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Kapalı Çarşı Beşli Altın ise 223.823,77 TL alış ve 228.168,04 TL satış seviyesinde bulunuyor.

“Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” araması yapan kullanıcılar için bu fiyatlar, fiziki piyasadaki anlık görünüm açısından önemli bir referans oluşturuyor. Kapalıçarşı verileri, piyasadaki talep ve fiyat eğilimlerini değerlendirmek isteyenler için dikkat çekici sinyaller sunuyor.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN NEDEN YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE?

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Nisan ile biten haftada 207 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. ABD'de sanayi üretimi de martta aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.

New York borsasında endekslerin rekor seviyeden kapanmasıyla birlikte piyasalarda risk iştahı yüksek görünse de altın fiyatları destek bulmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28'de, dolar endeksi ise yatay seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor. Tahvil faizlerindeki ılımlı yükseliş, finansal koşulların tamamen gevşemediğini gösteriyor.

Spot altın saat 07:50 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4.800 dolar seviyesinde. Gram altın ise yüzde 0,4 yükselişle 6.921 TL'den işlem görüyor. Spot gümüş de yüzde 0,8 yükselişle 79,11 dolardan alıcı buluyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

ABD ile İran arasında devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle enerji fiyatları yükselmişti. Bu durum enflasyon baskısı oluşturmuş ve altın fiyatlarını savaş boyunca aşağı çekmişti.

Tarafların hafta sonu yeniden masaya oturması bekleniyor. Ortaya çıkan barış umudu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik beklenti ile enerji fiyatlarının aşağı çekilmesi ve enflasyon tehlikesinin azalması öngörülüyor.

Barışa yönelik adımlar enflasyonist baskıyı azaltırken bu durum da ABD Merkez Bankası Fed'in yeniden faiz indireceğine yönelik umutları yeşertti. Bu gelişmeler sonucu altın haftanın son gününe yükselişle başladı. Düşük faiz ortamı yatırımcının güvenli liman talebi ile altına yönelmesini sağlıyor.

ALTIN PİYASASINDA ÖNE ÇIKAN FİYATLAR

Altın piyasasında çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın ve tam altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. ABD verileri, tahvil faizleri, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yukarı yönlü bir seyir izlerken, fiziki altın tarafında da güçlü bir ilgi dikkat çekiyor.

Özellikle “Çeyrek altın bugün kaç lira”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” gibi konular günün en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Güncel tablo, altın piyasasında hareketliliğin sürdüğünü ve yatırımcıların yeni gelişmeleri dikkatle izlediğini gösteriyor.