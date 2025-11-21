Çeyrek altın bugün kaç lira? 21 Kasım 2025 güncel Çeyrek Altın fiyatları

Altın piyasalarında özellikle düğün, yatırım ve birikim amaçlı tercih edilen çeyrek altın, hem küçük yatırımcıların hem de uzun vadede güvenli liman arayanların odak noktası olmaya devam ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? sorusu, piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 21 Kasım 2025 Cuma sabahı güncel çeyrek altın alış satış fiyatı şöyle:

21 KASIM 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Oranı Güncelleme Saati Çeyrek Altın 9.341,00 9.435,00 -0,45% 09:02

Çeyrek altın fiyatı bugün 9.435 TL satış ve 9.341 TL alış seviyesinde işlem görüyor. Sabah saatlerinde küçük bir düşüş yaşayan çeyrek altın, haftalık grafikte ise istikrarlı seyrini sürdürüyor. Güncel piyasa verilerine göre çeyrek altın kaç TL oldu? sorusu, yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklardan biri.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR, KAÇ AYARDIR?

Çeyrek altın, 22 ayar olup 1,75 gram ağırlığa sahiptir. Özellikle çeyrek altın kaç gramdır ve çeyrek altın 24 ayar mı gibi sorular sıkça sorulur ancak 24 ayar değildir. Saf altın oranı yüzde 91,6’dır ve yatırım ile takı amaçlı en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alır.

ÇEYREK ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ? UZMANLARIN 2025 DEĞERLENDİRMESİ

Küresel enflasyon, dolar kuru ve ons altındaki yön, çeyrek altının gelecekteki seyrini belirleyen temel faktörlerdir. Çeyrek altın düşer mi yükselir mi? sorusuna yanıt olarak uzmanlar, 2025 yılı için özellikle uzun vadede yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşünü paylaşıyor. Buna karşın kısa vadeli dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

Çeyrek Altın mı Gram Altın mı?

Yatırımcıların sıkça merak ettiği bir diğer soru da çeyrek altın mı gram altın mı sorusudur. Gram altın daha likit bir yatırım olarak görülse de çeyrek altın özellikle takı, saklama, hediye ve fiziki yatırım açısından yüksek talep görmektedir.

Çeyrek altın bozdurma fiyatı nedir?

Çeyrek altın bozdurma fiyatı alış fiyatına göre hesaplanır. Bugün için çeyrek altın bozdurma değeri 9.341 TL seviyesindedir.

Çeyrek altın ne zaman alınır?

Fiyatların durağan seyrettiği, düşüş yaşadığı dönemler alım için uygun kabul edilir. Ancak düğün sezonu ve yıl sonu döneminde fiyatlar hızla artabilir.

Çeyrek altın hesaplama nasıl yapılır?

Çeyrek altının toplam piyasa değeri, alış veya satış fiyatı üzerinden gram ağırlığına göre hesaplanır. Çeyrek altın 1,75 gramdır.

Çeyrek altın yatırım için uygun mu?

Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için güvenli liman olarak değerlendirilen çeyrek altın, özellikle fiziki saklama avantajı nedeniyle tercih edilebilir.

21 Kasım 2025 tarihli çeyrek altın canlı fiyatları, alış satış seviyeleri ve piyasa yorumlarını aktardığımız bu habede, çeyrek altının güncel durumu hakkında en doğru ve güvenilir bilgileri bulabilirsiniz. Altın yatırımı yapmayı düşünüyorsanız, günlük piyasa takibi ve uzman analizlerine dayalı hareket etmeniz avantaj sağlayacaktır.