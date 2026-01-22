Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira? 22 Ocak 2026 Perşembe Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasalarında gözler haftanın son işlem gününe çevrilirken, yatırımcıların en çok merak ettiği soruların başında çeyrek altın bugün kaç lira ve gram altın ne kadar soruları geliyor. Jeopolitik riskler ve yakın gelecekte tarife geriliminin artabileceği endişeleriyle dün tarihi zirvesini 4.888,14 dolara taşıyan ons altın, Avrupa ülkelerine uygulanacak Grönland tarifelerinde geri adım atılması sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi. Yeni işlem gününde ons altın yüzde 0,6 düşüşle 4.800 dolar seviyelerinde seyrediyor.

ONS ALTIN VE KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi güçlü seyrini korurken, ons altın fiyatı dalgalı bir görünüm sergiliyor. Günü 4.825 dolardan tamamlayan ons altın, yeni günde 4.800 dolar bandında işlem görüyor. Bu hareketlilik, iç piyasada gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

Ons Altın Güncel Fiyat

Altın (ONS): 4.818,25 – 4.818,82 TL (%-0,17)

(%-0,17) Altın ($/kg): 154.201 – 154.222 (%-0,13)

(%-0,13) Altın (Euro/kg): 180.696 – 180.721 (%-0,13)

GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARI (22 OCAK 2026)

Yurt içinde yatırımcıların en çok takip ettiği kalemlerin başında gram altın geliyor. 1 gram altın fiyatı ne kadar sorusu özellikle küçük yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim ALTIN (TL/GR) 6.710,27 6.711,33 -0,12% 22 Ayar Altın (TL/GR) 6.213,27 6.506,54 -0,28% 18 Ayar Altın (TL/GR) 4.898,50 4.899,27 -0,12% 14 Ayar Altın (TL/GR) 3.764,78 4.965,53 -0,25% 22 Ayar Bilezik 6.233,63 6.304,01 +0,58%

ÇEYREK, YARIM, TAM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Bugünkü çeyrek altın fiyatı, düğün sezonu ve hediye amaçlı alımlar nedeniyle en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Aynı şekilde yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcıların radarında.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 11.133,00 11.238,00 -0,28% Yarım Altın 22.266,00 22.475,00 -0,28% Tam Altın 44.083,68 44.949,02 +3,07% Cumhuriyet Altını 44.395,00 44.778,00 -0,28% Ata Altın 45.461,30 46.603,59 +3,07%

REŞAT, HAMİT VE BEŞİ BİR YERDE ALTIN FİYATLARI

Geleneksel yatırım araçları arasında yer alan Reşat ve Hamit altın da bugün yakından takip ediliyor. Ayrıca beşi bir yerde ne kadar sorusu da sıkça araştırılıyor.

Reşat Altını: 44.427,47 – 44.810,95 TL

Kulplu Reşat Altını: 44.429,69 – 44.813,20 TL

Hamit Altını: 44.427,47 – 44.810,95 TL

Kapalı Çarşı Beşli Altın: 223.173,63 – 227.502,73 TL

Altın fiyatları, serbest piyasa koşullarına bağlı olarak gün içinde değişkenlik gösterebilir.

1 çeyrek altın kaç TL?

22 Ocak 2026 itibarıyla 1 çeyrek altın satış fiyatı 11.238 TL seviyesindedir.

1 çeyrek kaç gramdır?

Çeyrek altın yaklaşık 1,75 gram ağırlığındadır.

0.25 gram altının fiyatı ne kadar?

Gram altın satış fiyatı baz alındığında 0,25 gram altın yaklaşık 1.677 TL seviyesindedir.

4 çeyrek 1 tam altın eder mi?

Evet, 4 çeyrek altın 1 tam altına eşittir.

5’i 1 yerde kaç çeyrek eder?

Beşi bir yerde altın, toplamda 20 çeyrek altına denk gelir.

7 tane tam altın ne kadar?

Tam altın satış fiyatı üzerinden hesaplandığında 7 tam altın yaklaşık 314.643 TL tutmaktadır.

22 Ocak 2026 güncel altın fiyatları incelendiğinde, ons altındaki geri çekilmenin iç piyasaya sınırlı yansıdığı görülüyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar ve bugünkü çeyrek altın fiyatı gibi popüler konular yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Kısa vadede küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.