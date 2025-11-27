Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira? 27 Kasım 2025 Güncel Çeyrek Altın Fiyatları

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar sonrası en çok merak edilen sorular arasında “Çeyrek altın bugün kaç lira?”, “Çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar?” ve “Çeyrek altın düşer mi yoksa yükselir mi?” yer alıyor. Özellikle düğün sezonu, yatırım beklentileri ve yıl sonu hareketliliği nedeniyle çeyrek altına olan ilgi artarken, fiyatlar da yakından takip ediliyor. 27 Kasım 2025 Perşembe gününe ait güncel çeyrek altın fiyatları şöyle:

27 KASIM 2025 GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Çeyrek Altın 9.398,00 9.479,00 -0,29% 09:41

Çeyrek altın bugün 9.479 TL satış, 9.398 TL alış fiyatından işlem görüyor. Günlük bazda %0,29 oranında düşüş yaşadığı görülüyor. Bu fiyat seviyesi, özellikle yatırımcıların kısa vadeli hareketleri yakından takip etmeye devam ettiğini gösteriyor.

ÇEYREK ALTIN NEDEN BU KADAR TERCİH EDİLİYOR?

Çeyrek altın, hem yatırım hem de hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Küçük gramajı sayesinde ulaşılabilir fiyatlıdır ve kuyumcularda, bankalarda hızlıca bozdurulabilir. Bu da onu yüksek likiditeye sahip güvenilir bir yatırım aracı yapar.

Yaklaşık 1,75 gram net altın içerir (22 ayar).

Hediyelik, yatırım ve takı olarak kullanılabilir.

Altın fiyatlarındaki değişime bağlı olarak değer kazanır.

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Bugün çeyrek altın satış fiyatı 9.479 TL, alış fiyatı ise 9.398 TL’dir.

Çeyrek altın yatırım için uygun mu?

Evet, çeyrek altın hem uzun vadede değerini koruma potansiyeli hem de kolay alım-satım imkânı sunduğu için yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilir.

Çeyrek altın düşer mi, yükselir mi?

Çeyrek altın fiyatları ons altın, dolar kuru ve küresel piyasa gelişmelerine göre yükselip düşebilir. Bu nedenle kısa vadede dalgalanmalar olabileceği gibi, uzun vadede değer kazanma eğilimi gösterir.

Çeyrek altın ile gram altın arasında ne fark var?

Gram altın işçilik maliyeti içermez ve doğrudan saf altın değerine göre fiyatlanır. Çeyrek altın ise işçilik içerir, bu nedenle satış fiyatı gram altına göre daha yüksektir.

Çeyrek altın kaç gram?

Çeyrek altın yaklaşık 1,75 gram net altın içerir ve 22 ayardır.

ÇEYREK ALTIN MI GRAM ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Gram altın, işçilik maliyeti olmadığı için yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilir. Ancak çeyrek altın, kolay bozdurulabilir olması ve her yerde kabul görmesi nedeniyle hediyelik ve küçük çaplı yatırım için idealdir.

Altın Türü Avantajı Çeyrek Altın Kolay bozdurulabilir, hediye olarak tercih edilir. Gram Altın İşçilik maliyeti yoktur, yatırım için daha avantajlıdır.

27 Kasım 2025 itibarıyla çeyrek altın fiyatları 9.479 TL seviyesinde yer alırken, altın piyasası yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Gerek düğün ve hediye amaçlı alımlarda, gerek yatırım amaçlı birikimlerde çeyrek altın popülerliğini koruyor. Fiyatları düzenli takip ederek doğru zamanlama ile alım ve satım yapmak, yatırımcılar için önemli avantaj sağlayacaktır.