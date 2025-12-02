Çeyrek altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatı neden düştü? (2 Aralık 2025)

Altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Yatırımcılar, özellikle “çeyrek altın bugün kaç lira?” ve “çeyrek altın fiyatı neden düştü?” sorularına yanıt arıyor. 2 Aralık 2025 sabah saatlerinde açıklanan rakamlar çeyrek altının hafif bir düşüş yaşadığını gösterirken, küresel piyasalardaki gelişmeler altının yönünü belirlemeye devam ediyor. Aşağıda çeyrek altına dair en güncel verileri, düşüşün nedenlerini ve sık sorulan tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

2 ARALIK 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL)

Çeyrek Altın: -0,26%

-0,26% Alış: 9.444,00 TL

9.444,00 TL Satış: 9.552,00 TL

9.552,00 TL Son güncelleme: 09:16

Bu verilere göre bugünkü çeyrek altın fiyatı 9.552 TL seviyesindedir. Dünkü fiyatlara göre yaşanan hafif düşüş, hem küresel faiz beklentileri hem de dolar endeksindeki hareketten etkilenmektedir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ?

Çeyrek altın fiyatındaki gerileme, altının ons fiyatındaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Son günlerde özellikle Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı beklentileri ile küresel tahvil faizlerinin yükselmesi, altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin açıklanacak olması da piyasada baskı oluşturuyor.

Analistlere göre altın bugün zayıf bir performans sergilese de, Fed’in 2025 yılı faiz indirim beklentilerinin güçlü şekilde devam etmesi altın için destekleyici bir unsur olmaya devam ediyor. Bu nedenle mevcut düşüşün sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Çeyrek altın uzun yıllardır Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım altınlarından biridir. Standart bir çeyrek altın:

Toplam ağırlık: 1,75 gram

1,75 gram Saf altın oranı (net): ~1,62 gram

Bu nedenle “1 çeyrek altın şu an kaç TL?” sorusunun yanıtı doğrudan altının gram fiyatı ve işçilik maliyetleriyle ilişkilidir.

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI – KUYUMCU SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın fiyatları ekran fiyatlarıyla kuyumcu fiyatları arasında farklılık gösterebilir. Kuyumcularda işlem gören fiyatlar, işçilik ve makas farkı nedeniyle genellikle birkaç TL daha yüksek olabilir. 2 Aralık 2025 sabahı için:

Kuyumcu çeyrek altın satış fiyatı: ~9.552 TL

~9.552 TL Kuyumcu alış fiyatı: ~9.444 TL

Bu değerler gün içerisinde ekonomik veriler, ons altın hareketi ve döviz kuru değişimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

ESKİ TARİHLİ ÇEYREK ALTIN DEĞER KAYBEDER Mİ?

Yatırımcıların sıkça merak ettiği sorulardan biri de budur. Eski tarihli çeyrek altın değer kaybetmez. Yeni veya eski tarihli olması fark etmeksizin kuyumcu tarafından aynı fiyattan geri alınır. Altın bozdururken tarih değil, hurda değeri ve saf altın miktarı esas alınır. Bu nedenle eski çeyrek altın ile yeni basım çeyrek altın arasında fiyat farkı yoktur.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TABLOSU (2 ARALIK 2025)

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 9.444,00 9.552,00 -0,26%

Bugünkü çeyrek altın fiyatı nedir?

2 Aralık 2025 sabahına göre çeyrek altın satış fiyatı 9.552 TL’dir.

2 Aralık çeyrek altın ne kadar?

Güncel verilere göre çeyrek altın 9.444 TL alış, 9.552 TL satış seviyesindedir.

1 çeyrek altın şu an kaç TL?

Şu an için çeyrek altın fiyatı yaklaşık 9.552 TL’dir.

2 çeyrek altın ne kadar?

İki adet çeyrek altın toplamda yaklaşık 19.104 TL etmektedir.

Çeyrek altın hangi gün alınır?

Ekonomi otoriteleri, altın alımında belirli bir “en uygun gün” olmadığını belirtir. Ancak yatırımcılar genellikle ons altın ve dolar kurunun sakin olduğu günlerde alım yapmayı tercih eder. Küresel veri açıklamalarından önceki saatler, volatilitenin düşük olması nedeniyle daha çok tercih edilir.

Kuyumcu çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Bugün kuyumcularda çeyrek altın satış fiyatı yaklaşık 9.552 TL civarındadır.

Çeyrek altın grafik verileri neyi gösterir?

Çeyrek altın grafiklerinde genellikle ons altın fiyatı, dolar kuru ve iç piyasadaki talep etkisi görülür. Grafiklerdeki hareketler, altının kısa vadeli yönü hakkında fikir verir.

Eski tarihli çeyrek altın bozdururken değer kaybeder mi?

Hayır. Çeyrek altın bozdurulurken tarih farkı dikkate alınmaz. Altın hurda değeri üzerinden işlem görür ve yeni–eski farkı olmaksızın aynı fiyatla bozdurulur.

2 Aralık 2025 itibarıyla çeyrek altın 9.552 TL seviyesinde işlem görmekte ve fiyatlarda sınırlı bir düşüş bulunmaktadır. Bu geri çekilmenin en önemli nedeni, küresel piyasalarda tahvil faizlerinin yükselmesi ve BoJ ile Fed kaynaklı faiz beklentileridir. Buna karşın, Fed’in faiz indirim beklentilerinin güçlü şekilde sürmesi, altının uzun vadeli görünümünde destekleyici bir unsur olmaya devam etmektedir.

Çeyrek altın, iç piyasada güvenilir bir yatırım aracı olmayı sürdürürken, günlük fiyat hareketlerini takip etmek isteyenlerin canlı çeyrek altın fiyatı ekranlarını düzenli olarak kontrol etmesi önerilir.