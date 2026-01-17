Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira? Yarım Altın ve Gram Altın Fiyatları Neler? 17 Ocak 2026 Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasalarında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar “Çeyrek altın bugün kaç lira?”, “Yarım altın fiyatı ne kadar?” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları güncel mi?” sorularına yanıt arıyor. 17 Ocak 2026 itibarıyla Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (17 OCAK 2026)

Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri, hem yatırım hem de düğün ve hediye amaçlı alımlar açısından yakından takip ediliyor. Aşağıda çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını için güncel fiyat tablosunu bulabilirsiniz.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Çeyrek Altın 10.591,00 10.686,00 %0,48 09:04 Yarım Altın 21.182,00 21.372,00 %0,48 09:04 Tam Altın 41.707,26 42.527,46 %0,75 17:08 Cumhuriyet Altını 42.233,00 42.580,00 %0,48 09:04

GRAM ALTIN FİYATLARI NEDEN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR?

Gram altın, küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatları; döviz kuru, ons altın ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar gram altın fiyatlarını anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.

Çeyrek altın bugün kaç lira?

17 Ocak 2026 Kapalıçarşı verilerine göre çeyrek altının satış fiyatı 10.686 TL seviyesindedir.

Yarım altın fiyatı ne kadar oldu?

Yarım altın Kapalıçarşı’da 21.372 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir.

Tam altın ile Cumhuriyet altını arasında fiyat farkı var mı?

Evet. Cumhuriyet altını, tam altına göre daha yüksek fiyattan satılmaktadır ve satış fiyatı 42.580 TL seviyesindedir.

17 Ocak 2026 itibarıyla Kapalıçarşı’da çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yükseliş eğilimini korumaktadır. Altın alım-satımı yapmadan önce güncel fiyatların ve piyasa hareketlerinin yakından takip edilmesi, daha sağlıklı yatırım kararları alınmasına yardımcı olacaktır.