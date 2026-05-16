ÇEYREK ALTIN ÇAKILDI! | 16 Mayıs 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Çeyrek altın fiyatı, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve Ata altın piyasasında sert düşüş dikkat çekti. ABD’de bu hafta açıklanan verilerin ardından enflasyona dair endişelerin öne çıkması, altın tarafında satış baskısını artırdı. Güncel tabloda çeyrek altın yüzde 1,95 düşüşle yatırımcıların en çok takip ettiği başlıkların başında yer aldı.

16 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında satış yönlü hareket öne çıkarken, çeyrek, yarım ve tam altında aynı oranda geri çekilme görüldü. Cumhuriyet altını, Ata altın ve ikibuçuk altın fiyatlarında da aşağı yönlü seyir devam etti.

Altın Türü Alış Satış Değişim Çeyrek Altın 10.628,67 TL 10.894,38 TL -%1,95 Yarım Altın 21.257,33 TL 21.788,77 TL -%1,95 Tam Altın 42.514,66 TL 43.444,67 TL -%1,95 Cumhuriyet Altını 44.218,88 TL 44.887,17 TL -%1,89 Ata Altın 43.871,76 TL 44.896,48 TL -%1,51 İkibuçuk Altın 106.194,88 TL 109.062,98 TL -%1,51

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

ABD’de bu hafta açıklanan veriler sonrası enflasyona ilişkin endişeler piyasalarda daha belirgin hale geldi. Bu gelişmeyle birlikte altında sert satışlar yaşandı.

Satış baskısının güçlenmesiyle çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, Ata altın ve ikibuçuk altın fiyatlarında gerileme kaydedildi.

ALTINDA EN SERT DÜŞÜŞ HANGİ ÜRÜNLERDE?

Güncel verilere göre çeyrek altın, yarım altın ve tam altında yüzde 1,95 düşüş görüldü. Cumhuriyet altını yüzde 1,89 gerilerken, Ata altın ve ikibuçuk altındaki düşüş yüzde 1,51 olarak kaydedildi.

Düşüş Oranı Altın Türleri -%1,95 Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın -%1,89 Cumhuriyet Altını -%1,51 Ata Altın, İkibuçuk Altın

YATIRIMCILAR HANGİ ALTIN FİYATLARINI TAKİP EDİYOR?

Altındaki sert satışların ardından piyasada en çok çeyrek altın alış satış fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın ne kadar, Cumhuriyet altını fiyatı, Ata altın güncel fiyat ve ikibuçuk altın kaç TL konuları öne çıktı.

Özellikle düğün, birikim ve yatırım amaçlı alım satım yapanlar için güncel alış-satış farkı yakından izleniyor.

16 Mayıs 2026 altın fiyatları sert düşüşle gündeme geldi. ABD verileri sonrası enflasyon endişelerinin güçlenmesi, altın piyasasında satış baskısını artırırken; çeyrek, yarım ve tam altındaki yüzde 1,95’lik kayıp günün en dikkat çeken hareketi oldu.