ÇEYREK ALTIN ÇAKILDI! 28 Nisan 2026 Salı Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasalarında sert dalgalanma sürerken yatırımcıların odağında bugün çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ve gram altın fiyatları yer aldı. 28 Nisan 2026 Salı günü itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekerken özellikle çeyrek altın fiyatındaki geri çekilme yatırımcıların yakın takibine girdi.

Gram altın güne düşüşle başlarken ons altındaki gerileme, dolar endeksindeki yükseliş ve küresel piyasalardaki belirsizlikler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

28 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Çeyrek Altın 10.886,00 TL 11.000,00 TL %-0,96 09:37 Yarım Altın 21.752,00 TL 22.001,00 TL %-0,95 09:37 Cumhuriyet Altını 43.370,00 TL 43.868,00 TL %-0,96 09:37 Reşat Altını 43.402,47 TL 43.900,95 TL %-0,88 09:37 Kulplu Reşat Altını 43.404,69 TL 43.903,20 TL %-0,88 09:37 Ata Altın 44.594,77 TL 45.726,71 TL %-0,41 17:00 Tam Altın 43.243,42 TL 44.103,28 TL %-0,41 17:00 Gremse Altın 108.108,54 TL 110.596,40 TL %-0,41 17:00 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 108.108,54 TL 109.852,33 TL %-0,41 17:00 Kapalı Çarşı Beşli Altın 218.919,80 TL 223.222,10 TL %-0,41 17:00 Has Altın 6.668,64 TL 6.669,55 TL %-1,14 09:37 Hamit Altın 43.402,47 TL 43.900,95 TL %-0,88 09:37 Külçe Altın ($) 150.000,00 150.100,00 %-0,56 17:01

GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 716 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons altındaki değer kaybına paralel olarak düşüş yaşayan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 778 liradan tamamladı.

Saat 09.30 itibarıyla gram altın fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,9 gerileyerek 6 bin 716 lira seviyesinde işlem gördü.

ONS ALTINDA GERİLEME SÜRÜYOR

Altının ons fiyatı da küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürdü. Ons altın, önceki kapanışın yüzde 1 altında 4 bin 637 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden olurken, piyasalardaki belirsizlik altın fiyatlarında baskı yaratıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?

Dolar endeksindeki yükseliş, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve merkez bankalarının gevşeme süreçlerine yönelik belirsizlikler altın fiyatlarını baskılayan temel unsurlar arasında yer alıyor.

Analistler ayrıca bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, ABD’de açıklanacak New York Fed Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi verilerinin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini ifade ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın bugün 10.886 TL alış ve 11.000 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise %-0,96 seviyesinde bulunuyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün 43.370 TL alış ve 43.868 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın fiyatı bugün 21.752 TL alış ve 22.001 TL satış seviyesinde bulunuyor.

ATA ALTIN VE TAM ALTIN FİYATLARI

Ata altın bugün 45.726,71 TL satış fiyatıyla dikkat çekerken tam altın ise 44.103,28 TL seviyesinden işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EDİLİYOR

Kapalıçarşı piyasasında Ziynet 2.5 altın 109.852,33 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalı Çarşı Beşli Altın fiyatı ise 223.222,10 TL seviyesine ulaştı.

