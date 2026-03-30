ÇEYREK ALTIN ÇOK KRİTİK SEVİYEDE! 30 Mart 2026 Pazartesi altın fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 30 Mart 2026 Pazartesi günü dikkat çeken hareketlilik sürüyor. Altın bugün güne yükselişle başladı. Özellikle yatırımcıların en yakından takip ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. “Çeyrek altın ne kadar bugün”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar”, “Yarım altın kaç TL oldu” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” gibi aramalar hız kazanırken, piyasadaki son veriler kritik seviyelerin yeniden test edildiğini gösteriyor.

Günün öne çıkan başlıklarından biri de Kritik Direnç Seviyesi: 4500 Dolar ifadesi oldu. Bunun yanında Savaş Başlangıcından Bu Yana Kayıp: %14 ve TCMB İşlem Hacmi: 60 Ton (Satış ve Takas) verileri, altın fiyatlarının yalnızca iç piyasa değil, genel piyasa psikolojisi açısından da dikkatle izlendiğini ortaya koyuyor. Özellikle çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve Reşat altını fiyatı bugün yatırımcıların radarında bulunuyor.

30 MART 2026 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugünün verilerine göre altın fiyatlarında farklı ürün gruplarında dikkat çeken değişimler yaşandı. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın, tam altın, has altın ve gremse altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer aldı.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 43.457,00 45.017,00 -0,15% 08:53 Yarım Altın 21.729,00 22.913,00 -2,65% 08:53 Çeyrek Altın 11.031,00 11.793,00 -2,26% 08:53 Reşat Altını 43.489,47 45.049,95 -0,07% 08:53 Kulplu Reşat Altını 43.491,69 45.052,20 -0,07% 08:53 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 106.454,35 108.463,61 0,49% 12:57 Kapalı Çarşı Beşli Altın 215.570,06 220.400,20 0,49% 12:57 Gremse Altın 106.454,35 109.198,28 0,49% 12:57 Ata Altın 43.912,42 45.148,65 0,49% 12:57 Tam Altın 42.581,74 43.545,74 0,49% 12:57 Külçe Altın ($) 148.500,00 149.000,00 1,36% 13:00 Has Altın 6.436,39 6.437,65 0,81% 08:53 Hamit Altın 43.489,47 45.049,95 -0,07% 08:53

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Çeyrek altın bugün 11.031,00 alış ve 11.793,00 satış fiyatıyla işlem görüyor. Gün içinde en çok takip edilen başlıklardan biri olan çeyrek altın, hem küçük yatırımcıların hem de düğün sezonuna hazırlık yapanların odağında yer alıyor. “Çeyrek altın ne kadar bugün” sorusu, günün en yoğun aranan ifadeleri arasında öne çıkıyor.

Özellikle çeyrek altındaki hareketlilik, diğer altın türleri için de yön belirleyici bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Altın bugün güne yükselişle başladı ifadesi piyasada öne çıkarken, çeyrek altındaki seviyeler yatırımcı psikolojisi açısından kritik görülüyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün 43.457,00 alış ve 45.017,00 satış seviyesinde bulunuyor. Cumhuriyet altını bugün ne kadar sorusu, yüksek tutarlı fiziki altın yatırımı düşünenlerin ilk baktığı başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Cumhuriyet altınındaki fiyat seviyesi ile birlikte yatırımcılar aynı zamanda Reşat altını fiyatı bugün, Ata altın ne kadar bugün ve tam altın kaç para sorularına da yanıt arıyor. Bu tablo, piyasanın yalnızca tek bir ürün değil, tüm altın çeşitleri üzerinden birlikte değerlendirildiğini gösteriyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın bugün 21.729,00 alış ve 22.913,00 satış fiyatıyla listeleniyor. “Yarım altın kaç TL oldu” sorusu özellikle orta ölçekli altın yatırımı düşünen kullanıcıların en sık yönelttiği sorular arasında yer alıyor.

Yarım altındaki güncel tablo, çeyrek ve tam altın arasında tercih yapmak isteyenler açısından da belirleyici oluyor. Bu nedenle yatırımcılar yarım altınla birlikte çeyrek altın ne kadar bugün ve tam altın kaç para sorularını birlikte araştırıyor.

REŞAT ALTINI, ATA ALTIN VE TAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Reşat altını fiyatı bugün

Reşat altını bugün 43.489,47 alış ve 45.049,95 satış fiyatıyla işlem görüyor. Kulplu Reşat Altını ise 43.491,69 alış ve 45.052,20 satış seviyesinde bulunuyor. Reşat altını fiyatı bugün özellikle klasik ve tarihi altın türlerine yönelen yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Ata altın ne kadar bugün?

Ata altın bugün 43.912,42 alış ve 45.148,65 satış fiyatına sahip. Özellikle uzun vadeli fiziksel yatırım tercih edenler, “Ata altın ne kadar bugün” sorusunu sıkça araştırıyor.

Tam altın kaç para?

Tam altın bugün 42.581,74 alış ve 43.545,74 satış seviyesinde bulunuyor. Tam altın kaç para sorusu, yüksek gramajlı yatırım yapmak isteyen kullanıcıların yakından izlediği başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

HAS ALTIN FİYATI NE KADAR? KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EDİLİYOR

Has altın bugün 6.436,39 alış ve 6.437,65 satış fiyatıyla işlem görüyor. “Has altın fiyatı ne kadar” sorusu, özellikle gram bazlı işlemleri takip eden kullanıcılar tarafından yoğun şekilde aranıyor.

Bunun yanında Kapalıçarşı tarafında da hareketlilik dikkat çekiyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 altın 106.454,35 alış ve 108.463,61 satış seviyesinde bulunurken, Kapalı Çarşı Beşli Altın 215.570,06 alış ve 220.400,20 satış fiyatıyla işlem görüyor. “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” araması da bu nedenle gün boyunca yüksek ilgi görüyor.

GREMSE ALTIN NE KADAR OLDU? KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI KAÇ?

Gremse altın bugün 106.454,35 alış ve 109.198,28 satış seviyesinde yer alıyor. “Gremse altın ne kadar oldu” sorusu, yüksek tutarlı altın yatırımı düşünenlerin takip ettiği başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Külçe altın dolar fiyatı ise 148.500,00 alış ve 149.000,00 satış seviyesinde bulunuyor. “Külçe altın dolar fiyatı” araması, uluslararası fiyatlama mantığını izlemek isteyen kullanıcılar için günün önemli başlıkları arasında yer alıyor.

ALTIN PİYASASINDA ÖNE ÇIKAN KRİTİK BAŞLIKLAR

Kritik Direnç Seviyesi: 4500 Dolar

4500 Dolar Savaş Başlangıcından Bu Yana Kayıp: %14

%14 TCMB İşlem Hacmi: 60 Ton (Satış ve Takas)

Bu üç başlık, altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin yalnızca günlük değişimlerle sınırlı olmadığını gösteriyor. Özellikle direnç seviyesi, kayıp oranı ve işlem hacmi gibi veriler piyasadaki yön arayışının ne kadar kritik bir aşamada olduğunu ortaya koyuyor.