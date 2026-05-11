ÇEYREK ALTIN ÇOK SERT DÜŞTÜ! | 11 Mayıs 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Çeyrek altın ne kadar bugün? Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları düşüşle takip edilirken, çeyrek altın 11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında sert geriledi. Gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 809 lira seviyesinde bulunurken, aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 180 liradan, cumhuriyet altını ise 44 bin 590 liradan satılıyor.

11 MAYIS 2026 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında haftanın ilk işlem günü aşağı yönlü hareketle başladı. Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, reşat altını, ata altın, tam altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Cumhuriyet Altını 44.092,00 TL 44.475,00 TL %-0,71 Yarım Altın 22.117,00 TL 22.299,00 TL %-0,82 Çeyrek Altın 11.059,00 TL 11.156,00 TL %-0,91 Reşat Altını 44.124,47 TL 44.507,95 TL %-0,64 Kulplu Reşat Altını 44.126,69 TL 44.510,20 TL %-0,64 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 109.460,90 TL 111.225,71 TL %0,00 Kapalı Çarşı Beşli Altın 221.658,31 TL 226.012,84 TL %0,00 Gremse Altın 109.460,90 TL 111.979,09 TL %-0,92 Ata Altın 45.152,62 TL 46.298,39 TL %-0,92 Tam Altın 43.784,36 TL 44.654,66 TL %-0,92 Külçe Altın ($) 150.900,00 151.000,00 %-0,46 Has Altın 6.778,62 TL 6.779,42 TL %-0,90 Hamit Altın 44.124,47 TL 44.507,95 TL %-0,64

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün alışta 11.059,00 TL, satışta ise 11.156,00 TL seviyesinde bulunuyor. Saat 09.34 verilerine göre çeyrek altında günlük değişim %-0,91 olarak kaydedildi.

Haberde verilen piyasa notuna göre aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 180 liradan satılırken, güncel tabloda çeyrek altın satış fiyatı 11.156,00 TL olarak yer aldı.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün ne kadar? 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü cumhuriyet altını alışta 44.092,00 TL, satışta 44.475,00 TL seviyesinde izleniyor. Cumhuriyet altınında değişim %-0,71 oldu.

Altın piyasasına ilişkin aktarılan ilk bilgilerde cumhuriyet altınının 44 bin 590 liradan satıldığı belirtilirken, güncel fiyat tablosunda satış seviyesi 44.475,00 TL olarak öne çıktı.

YARIM ALTIN, REŞAT ALTINI VE ATA ALTIN FİYATLARI

Yarım altın kaç TL oldu? Yarım altın 22.117,00 TL alış ve 22.299,00 TL satış fiyatıyla takip ediliyor. Reşat altını fiyatı bugün 44.124,47 TL alış, 44.507,95 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Ata altın ne kadar bugün? Ata altın alışta 45.152,62 TL, satışta 46.298,39 TL oldu. Tam altın ise 43.784,36 TL alış ve 44.654,66 TL satış fiyatıyla listede yer aldı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 809 lira seviyesinde bulunuyor. Geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde yükselen altının onsu da yüzde 1,1 azalışla 4 bin 668 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın “kabul edilemez” olduğunu belirtti. Taraflar arasında anlaşmanın olmaması kıymetli madenleri baskılıyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EDİLİYOR

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı olarak yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 satış fiyatı 111.225,71 TL, Kapalı Çarşı Beşli Altın satış fiyatı ise 226.012,84 TL olarak kaydedildi.

Gremse altın 111.979,09 TL satış fiyatıyla, has altın ise 6.779,42 TL satış fiyatıyla listede yer aldı. Külçe altın dolar fiyatı ise satışta 151.000,00 seviyesinde bulunuyor.

BUGÜN PİYASADA HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Bu nedenle altın fiyatlarında gün içi hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

