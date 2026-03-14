ÇEYREK ALTIN ÇOK SERT DÜŞTÜ! 14 Mart 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 14 Mart 2026 Cumartesi altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alırken özellikle çeyrek altın fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekti. Haftanın son işlem günlerinde altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler görülürken yatırımcılar “çeyrek altın ne kadar bugün”, “yarım altın bugün kaç para” ve “Cumhuriyet altını kaç TL” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını ön plana çıkarırken altın piyasasında talebin zayıfladığı gözleniyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında bu hafta düşüşler yaşandı.

14 MART 2026 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 11.684,00 11.847,00 -0,80% Yarım Altın 23.367,00 23.687,00 -0,89% Cumhuriyet Altını 46.592,00 47.187,00 -0,81% Reşat Altını 46.624,47 47.219,95 -0,74% Kulplu Reşat Altını 46.626,69 47.222,20 -0,74% Ata Altın 48.145,24 49.394,76 -0,77% Tam Altın 46.686,30 47.641,10 -0,77% Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 116.857,73 118.808,51 -0,65% Kapalı Çarşı Beşli Altın 236.349,38 241.128,26 -0,77% Gremse Altın 116.715,74 119.468,09 -0,77% Hamit Altın 46.624,47 47.219,95 -0,74% Has Altın 7.099,23 7.100,35 -0,98% Külçe Altın ($) 164.400 164.600 -1,20%

ALTIN FİYATLARINDA NEDEN DÜŞÜŞ YAŞANIYOR?

Son günlerde küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını gündeme taşırken yatırımcıların bir kısmı farklı yatırım araçlarına yöneldi. Bu durum altına olan talebin kısa vadede zayıflamasına neden oldu.

Talepteki bu zayıflama özellikle çeyrek altın fiyatlarında ve diğer fiziki altın türlerinde düşüşe yol açtı. Haftalık bazda bakıldığında altın piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN? CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Altın yatırımcılarının en çok araştırdığı konuların başında Cumhuriyet altını ne kadar bugün sorusu geliyor. Kapalıçarşı verilerine göre Cumhuriyet altını alış fiyatı 46.592 TL, satış fiyatı ise 47.187 TL seviyesinde bulunuyor. Gün içindeki piyasa hareketlerine bağlı olarak bu fiyatlarda değişiklik yaşanabiliyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Yatırımcıların ve vatandaşların sık takip ettiği altın türlerinden biri olan yarım altın da düşüş trendinden etkilendi. Yarım altın ne kadar sorusunun yanıtı 14 Mart 2026 itibarıyla alışta 23.367 TL, satışta ise 23.687 TL olarak görülüyor. Günlük değişim oranı ise yaklaşık -0,89% seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

En çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın fiyatı yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı 14 Mart 2026 itibarıyla alışta 11.684 TL, satışta ise 11.847 TL olarak görülüyor. Günlük değişim oranı ise yaklaşık -0,80% seviyesinde bulunuyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yatırımcıların sık sorduğu sorulardan biri de yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusudur. Genellikle yatırım miktarı arttıkça alış satış makası daha avantajlı hale gelebilir. Bu nedenle yarım altın ve daha büyük altın türleri bazı durumlarda yatırım açısından daha avantajlı olabilir.

Ancak yatırım kararı verirken piyasa koşulları, bütçe ve yatırım süresi gibi faktörlerin birlikte değerlendirilmesi önemlidir.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

14 Mart 2026 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 11.684 TL, satış fiyatı ise 11.847 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın alış fiyatı 23.367 TL, satış fiyatı ise 23.687 TL olarak işlem görüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 46.592 TL, satış fiyatı ise 47.187 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Kapalıçarşı verilerine göre Cumhuriyet altını alış fiyatı 46.592 TL, satış fiyatı ise 47.187 TL olarak görülüyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Genellikle yarım altın gibi daha büyük altın türlerinde alış satış farkı daha düşük olabildiği için uzun vadede daha avantajlı olabilmektedir.

14 Mart 2026 Cumartesi güncel altın fiyatları incelendiğinde çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere birçok altın türünde düşüş yaşandığı görülüyor. Küresel gelişmeler ve piyasa dinamikleri altın fiyatlarını doğrudan etkilerken yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip etmeye devam ediyor.