ÇEYREK ALTIN ÇOK SERT DÜŞTÜ | 16 Mayıs 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Çeyrek altın ne kadar bugün, Cumhuriyet altını bugün ne kadar, yarım altın kaç TL oldu? Altın piyasasında haftanın son işlem gününde sert düşüş dikkat çekti. Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen yükselişlerin ardından bugün artan petrol fiyatları, enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturdu.

16 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkarken, özellikle çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını ve has altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek altın yüzde 1,51 düşüşle satışta 10.933 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 43.155,00 TL 43.578,00 TL -1,51% 09:44 Yarım Altın 21.644,00 TL 21.859,00 TL -1,51% 09:44 Çeyrek Altın 10.822,00 TL 10.933,00 TL -1,51% 09:44 Reşat Altını 43.187,47 TL 43.610,95 TL -1,44% 09:44 Kulplu Reşat Altını 43.189,69 TL 43.613,20 TL -1,43% 09:44 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 108.659,58 TL 110.387,76 TL -0,22% 17:00 Kapalı Çarşı Beşli Altın 220.035,66 TL 224.310,11 TL -0,22% 17:00 Gremse Altın 108.659,58 TL 111.135,46 TL -0,22% 17:00 Ata Altın 44.822,08 TL 45.949,59 TL -0,22% 17:00 Tam Altın 43.463,83 TL 44.318,24 TL -0,22% 17:00 Külçe Altın ($) 149.200,00 149.300,00 -0,07% 17:01 Has Altın 6.659,29 TL 6.660,10 TL -1,48% 09:44 Hamit Altın 43.187,47 TL 43.610,95 TL -1,44% 09:44

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Çeyrek altın bugün alışta 10.822 TL, satışta ise 10.933 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde -1,51 olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını bugün alışta 43.155 TL, satışta 43.578 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altınında düşüş oranı yüzde -1,51 oldu.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım altın fiyatı alışta 21.644 TL, satışta ise 21.859 TL olarak kaydedildi. Yarım altın da çeyrek altınla aynı şekilde yüzde -1,51 değer kaybetti.

REŞAT, ATA, TAM VE GREMSE ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı olarak takip edilirken, Reşat altını fiyatı bugün satışta 43.610,95 TL, Ata altın satışta 45.949,59 TL, Tam altın ise satışta 44.318,24 TL seviyesinde yer aldı.

HAS ALTIN VE KÜLÇE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Has altın fiyatı alışta 6.659,29 TL, satışta 6.660,10 TL seviyesinde bulunuyor. Külçe altın dolar fiyatı ise alışta 149.200, satışta 149.300 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarında görülen düşüşte küresel piyasalardaki satış baskısı etkili oldu. Yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde önceki gün görülen sert yükselişler, bugün yerini artan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişelere ve tahvil faizlerindeki yükselişe bıraktı.

Yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesinde seyrederken, yükselen petrol fiyatları ve güçlenen doların negatif etkileriyle altının onsu yüzde 1,3 azalışla 4 bin 590 dolar seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Altın piyasasında gün içinde açıklanacak ekonomik veriler de yakından izlenecek. Özellikle Türkiye ve ABD’den gelecek veriler, piyasa beklentileri açısından önem taşıyor.