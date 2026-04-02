ÇEYREK ALTIN ÇOK SERT DÜŞTÜ! 2 Nisan 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

2 Nisan 2026 Perşembe günü altın piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Özellikle çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve Reşat altını fiyatlarında görülen geri çekilme, yatırımcıların ve kuyumcu piyasasını takip edenlerin odağını yeniden altına çevirdi. Günün ilk saatlerinden itibaren “Çeyrek altın ne kadar bugün”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar” ve “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” gibi konular hız kazanırken, piyasalarda sert fiyat hareketleri öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki savaşa dair sert açıklamaları altında sert düşüşlere yol açtı. Trump'ın İran'a çok sert bir darbe indireceklerini söylemesi sonrası bölgede gerilimin tırmanacağına yönelik endişelerin tekrar artmasıyla enerji fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişler öne çıkarken bu durum ons altını baskıladı.

Bu gelişmelerin ardından altın piyasasında hem ziynet altın grubunda hem de Kapalıçarşı tarafında dikkat çekici fiyatlamalar oluştu. Özellikle “Yarım altın kaç TL oldu”, “Reşat altını fiyatı bugün”, “Ata altın ne kadar bugün”, “Tam altın kaç para”, “Has altın fiyatı ne kadar”, “Gremse altın ne kadar oldu” ve “Külçe altın dolar fiyatı” gibi yoğun aranan başlıklar yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

2 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Fiyat Değişim Saat Cumhuriyet Altını 43.721,00 -2,48% 09:35 Yarım Altın 21.727,00 -2,48% 09:35 Çeyrek Altın 10.997,00 -2,48% 09:35 Reşat Altını 43.753,47 -2,41% 09:35 Kulplu Reşat Altını 43.755,69 -2,40% 09:35 Kapalicarsi Ziynet 2.5 110.171,44 3,01% 16:53 Kapalı Çarşı Beşli Altın 223.097,17 3,01% 16:53 Gremse Altın 110.171,44 3,01% 16:53 Ata Altın 45.445,72 3,01% 16:53 Tam Altın 44.068,58 3,01% 16:53 Külçe Altın ($) 154.100,00 2,73% 17:00 Has Altın 6.535,96 -3,44% 09:35 Hamit Altın 43.753,47 -2,41% 09:35

ÇEYREK ALTIN NEDEN SERT DÜŞTÜ?

Bugün piyasada en çok dikkat çeken başlıklardan biri çeyrek altın fiyatındaki sert geri çekilme oldu. 2 Nisan 2026 Perşembe günü çeyrek altın 10.997,00 seviyesinde işlem görürken yüzde -2,48 oranındaki düşüş yatırımcıların ilgisini artırdı. Özellikle “Çeyrek altın ne kadar bugün” sorusu, günün en yoğun aranan başlıkları arasında yer aldı.

Bu düşüşte küresel gelişmelerin etkisi öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki savaşa dair sert açıklamaları sonrasında bölgede gerilimin daha da tırmanabileceği endişeleri arttı. Enerji fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişlerin öne çıkmasıyla ons altın baskı altında kaldı. Bu tablo da doğrudan iç piyasadaki altın türlerine yansıdı.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

“Cumhuriyet altını bugün ne kadar” sorusu, altın yatırımcılarının ve fiziki altın almayı planlayanların en çok yöneldiği sorgular arasında bulunuyor. Bugünkü verilere göre Cumhuriyet Altını 43.721,00 seviyesinde yer aldı. Günlük değişim ise yüzde -2,48 olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altınındaki bu geri çekilme, piyasada yaşanan genel satış baskısının ziynet altın grubuna da yayıldığını gösteriyor. Bu nedenle yatırımcılar sadece çeyrek altın değil, Cumhuriyet altını fiyatlarını da yakından izliyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Bugün yarım altın tarafında da dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Yarım Altın fiyatı 21.727,00 seviyesinde kaydedilirken günlük değişim yüzde -2,48 oldu. Özellikle “Yarım altın kaç TL oldu” araması, altın piyasasında günün öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki benzer oranlı geri çekilme, piyasalardaki genel yönün aynı anda birçok altın türüne yansıdığını ortaya koyuyor.

REŞAT ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Reşat altını da bugünkü fiyat hareketlerinden etkilenen başlıca kalemlerden biri oldu. 2 Nisan 2026 Perşembe itibarıyla Reşat Altını 43.753,47 seviyesinde işlem gördü. Günlük değişim oranı yüzde -2,41 olarak kaydedildi.

Kulplu Reşat Altını ise 43.755,69 seviyesinde bulunurken yüzde -2,40 oranında geriledi. Bu nedenle “Reşat altını fiyatı bugün” sorgusu, özellikle ziynet ve tarihi altın türlerini takip edenler açısından önemini koruyor.

ATA ALTIN, TAM ALTIN VE GREMSE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın piyasasında gün içinde öne çıkan bir diğer başlık ise Kapalıçarşı verileri oldu. Özellikle “Ata altın ne kadar bugün”, “Tam altın kaç para” ve “Gremse altın ne kadar oldu” soruları yatırımcıların dikkatini çekti.

Gremse Altın 110.171,44 seviyesinde yer alırken yüzde 3,01 oranında değişim gösterdi. Ata Altın 45.445,72, Tam Altın ise 44.068,58 seviyesinde kaydedildi. Her iki kalemde de yüzde 3,01 oranındaki değişim dikkat çekti.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİBİNDE SON VERİLER

Kapalıçarşı tarafında işlem gören ürünler arasında Kapalicarsi Ziynet 2.5, Kapalı Çarşı Beşli Altın, Gremse Altın, Ata Altın ve Tam Altın öne çıktı. “Kapalıçarşı altın fiyatları canlı” aramasını yapanlar için güncel veriler piyasadaki farklı fiyatlama dinamiklerini görmek açısından önemli bir referans sundu.

Kapalicarsi Ziynet 2.5 fiyatı 110.171,44 olarak kaydedilirken Kapalı Çarşı Beşli Altın 223.097,17 seviyesine ulaştı. Bu veriler, özellikle büyük gramajlı ve ziynet odaklı altın türlerini takip eden yatırımcılar için dikkatle izleniyor.

HAS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Has altın fiyatı da bugün altın piyasasında öne çıkan başlıklardan biri oldu. 2 Nisan 2026 Perşembe günü Has Altın 6.535,96 seviyesinde kaydedildi. Günlük değişim oranı ise yüzde -3,44 oldu.

Bu veri, “Has altın fiyatı ne kadar” sorusunu araştıran yatırımcılar açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Özellikle piyasanın genel seyrini izlemek isteyenler için has altın, değerli bir referans kalemi olmaya devam ediyor.

KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI BUGÜN KAÇ?

Uluslararası fiyatlamaları takip eden yatırımcılar için “Külçe altın dolar fiyatı” başlığı da bugün öne çıkan konular arasında yer aldı. Külçe Altın ($) 154.100,00 seviyesinde işlem görürken değişim oranı yüzde 2,73 olarak kaydedildi.

Bu veri, dolar bazlı altın fiyatlarını takip edenler için önemli bir referans sunuyor. Özellikle küresel piyasa gelişmelerinin altın üzerindeki etkisini anlamak isteyen yatırımcılar, külçe altın dolar fiyatını da yakından izliyor.

