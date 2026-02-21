ÇEYREK ALTIN ÇOK SERT YÜKSELDİ! 21 Şubat 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (Güncel)

21 Şubat 2026 Cumartesi altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. ABD’den gelen zayıf büyüme verileri ve Başkan Trump’ın küresel ticaret savaşlarını tetikleyen vergi hamlesi, piyasada risk iştahını düşürdü. Yatırımcılar yeniden güvenli limana yönelirken ons altın 5 bin dolar barajını aştı. Bu gelişmenin etkisiyle iç piyasada çeyrek altın çok sert yükseldi ve diğer altın türlerinde de dikkat çekici artışlar görüldü.

21 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 12.102,00 12.243,00 %1,58 Yarım Altın 24.203,00 24.472,00 %1,59 Cumhuriyet Altını 48.258,00 48.713,00 %1,59 Reşat Altını 48.290,47 48.745,95 %1,66 Kulplu Reşat Altını 48.292,69 48.748,20 %1,66 Ata Altın 48.383,40 49.638,44 %0,51 Tam Altın 46.917,24 47.876,13 %0,51 Gremse Altın 117.293,09 120.057,48 %0,51 Kapalı Çarşı Beşli Altın 237.518,50 242.317,85 %0,51 Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 117.293,09 119.249,75 %0,51 Hamit Altın 48.290,47 48.745,95 %1,66 Has Altın (Gr) 7.146,17 7.147,13 %2,07 Külçe Altın ($) 166.800,00 167.000,00 %0,60

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

En çok merak edilen soruların başında “Çeyrek altın ne kadar bugün” ve “Çeyrek altın kaç TL” geliyor. 21 Şubat 2026 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 12.102 TL, satış fiyatı ise 12.243 TL seviyesinde. Yüzde 1,58’lik artış, çeyrek altındaki sert yükselişi ortaya koyuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

“Yarım altın ne kadar” ve “Yarım altın bugün kaç para” sorularının yanıtı da netleşti. Yarım altın alışta 24.203 TL, satışta ise 24.472 TL’den işlem görüyor. Günlük artış oranı %1,59 olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN? CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Yatırımcıların uzun vadeli tercihi olan Cumhuriyet altını da yükselişte. “Cumhuriyet altını ne kadar bugün” sorusunun yanıtı alışta 48.258 TL, satışta 48.713 TL. “Cumhuriyet altını kaç TL” diye merak edenler için güncel satış fiyatı 48.713 TL olarak öne çıkıyor.

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ SATIŞ FİYATI NEDİR?

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark yatırım kararlarında önemli rol oynuyor. 21 Şubat 2026 itibarıyla alış fiyatı 48.258 TL, satış fiyatı 48.713 TL seviyesinde bulunuyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

“Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı” sorusu özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların gündeminde. Güncel verilere göre her iki altın türünde de benzer oranlarda artış görülüyor. Çeyrek altın %1,58, yarım altın ise %1,59 oranında yükseldi. Kârlılık, yatırım tutarı ve alış-satış farkına göre değişiklik gösterebilir.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARI AŞTI: KÜRESEL ETKİ

ABD’den gelen zayıf büyüme verileri ve küresel ticaret savaşlarını tetikleyen vergi hamlesi, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltti. Ons altının 5 bin dolar barajını aşması, iç piyasadaki altın fiyatlarını da yukarı taşıdı.

21 Şubat 2026 Cumartesi altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Özellikle çeyrek altın çok sert yükseldi ve yatırımcı ilgisi arttı. Ons altının 5 bin doların üzerine çıkması, iç piyasada Cumhuriyet altını, yarım altın ve çeyrek altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.