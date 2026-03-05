ÇEYREK ALTIN DİKEN ÜSTÜNDE'! 5 Mart 2026 Perşembe Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasalarında hareketli saatler yaşanıyor. Küresel siyasi gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında dalgalı bir seyir dikkat çekiyor. 5 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü hava saldırısının komşu ülkelere sıçramasıyla doların güvenli liman olarak talep görmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Bu durum özellikle çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında dalgalı hareketlere neden oluyor.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor. Bu nedenle yatırımcılar çeyrek altın ne kadar bugün, yarım altın bugün kaç para ve Cumhuriyet altını kaç TL gibi soruların yanıtlarını yakından takip ediyor.

5 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 48.257,00 48.812,00 %0,24 09:01 Yarım Altın 24.203,00 24.518,00 %0,22 09:01 Çeyrek Altın 12.101,00 12.255,00 %0,13 09:01 Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 119.649,50 121.859,24 %0,98 16:44 Kapalı Çarşı Beşli Altın 242.290,25 247.620,38 %0,98 16:44 Gremse Altın 119.649,50 122.684,64 %0,98 16:44 Ata Altın 49.355,42 50.724,66 %0,98 16:44 Tam Altın 47.859,80 48.923,78 %0,98 16:44 Külçe Altın ($) 168.800,00 169.300,00 %0,77 16:43 Has Altın 7.244,00 7.245,36 %0,33 09:01 Hamit Altın 48.289,47 48.844,95 %0,31 09:01

ALTIN FİYATLARI NEDEN DALGALANIYOR?

Küresel piyasalarda yaşanan siyasi gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilim, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken piyasada dalgalı hareketlere neden oluyor.

Doların güvenli liman olarak talep görmesi ise kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar sık sık çeyrek altın kaç TL, yarım altın ne kadar ve Cumhuriyet altını alış satış fiyatı gibi aramaları yaparak piyasayı takip ediyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KARLI?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusu oluyor. Altın yatırımında fiyat hareketleri genellikle aynı yönde gerçekleştiği için iki yatırım aracı arasında büyük bir fark oluşmayabilir.

Ancak daha yüksek tutarda yatırım yapmak isteyenler genellikle yarım altını tercih ederken daha küçük yatırım yapmak isteyenler çeyrek altına yöneliyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

5 Mart 2026 itibarıyla çeyrek altın 12.101 TL alış ve 12.255 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın satış fiyatı 12.255 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 24.203 TL alış ve 24.518 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Bugün yarım altın satış fiyatı 24.518 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını 48.257 TL alış ve 48.812 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altınının satış fiyatı 48.812 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.257 TL, satış fiyatı ise 48.812 TL olarak işlem görüyor.

5 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında dalgalı hareketler dikkat çekiyor. Küresel siyasi gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. Uzmanlara göre küresel belirsizlik ortamı sürdüğü sürece altın güvenli liman olma özelliğini korumaya devam edebilir.