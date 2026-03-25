ÇEYREK ALTIN DİPTEN SERT YÜKSELDİ! 25 Mart 2026 Çarşamba altın fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 25 Mart 2026 Çarşamba günü dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Özellikle çeyrek altın tarafında görülen yukarı yönlü seyir, yatırımcıların ve düğün sezonuna hazırlanan vatandaşların gözünü yeniden ekranlara çevirdi. Sabah saatlerinde güncellenen rakamlar, çeyrek altın ne kadar, yarım altın kaç TL ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar sorularını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Piyasadaki hareketliliğin arka planında ise dikkat çeken küresel gelişmeler yer alıyor. ABD Başkanı Trump, İran ile yapılan görüşmelerde İran’ın nükleer silah üretiminden vazgeçmesi konusunda büyük ölçüde anlaşıldığını açıkladı. Bunun yanında Trump’ın İran ile ateşkes yapılabileceğine dair açıklamaları sonrası altının yüzde 2’nin üzerinde yükseldiği görülüyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle birlikte 25 Mart 2026 güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından daha sık takip edilmeye başlandı. İşte günün öne çıkan rakamları ve altın piyasasında yaşanan son hareketin detayları.

25 MART 2026 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatları listesinde en çok dikkat çeken kalemlerden biri çeyrek altın oldu. Bununla birlikte Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, tam altın ve ata altın fiyatları da yakından izleniyor. Aşağıdaki tabloda bugün öne çıkan güncel rakamlar yer alıyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 44.415,00 47.212,00 %1,21 09:15 Yarım Altın 22.310,00 23.711,00 %1,36 09:15 Çeyrek Altın 11.155,00 12.064,00 %0,76 09:15 Reşat Altını 44.447,47 47.244,95 %1,28 09:15 Kulplu Reşat Altını 44.449,69 47.247,20 %1,28 09:15 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 107.409,52 109.509,34 -%0,16 17:08 Kapalı Çarşı Beşli Altın 217.504,28 222.525,14 -%0,16 17:08 Gremse Altın 107.409,52 110.251,09 -%0,16 17:08 Ata Altın 44.306,43 45.583,94 -%0,16 17:08 Tam Altın 42.963,81 43.965,57 -%0,16 17:08 Külçe Altın ($) 148.500,00 149.000,00 -%0,33 17:08 Has Altın 6.442,75 6.443,90 %1,56 09:16 Hamit Altın 44.447,47 47.244,95 %1,28 09:15

ÇEYREK ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Çeyrek altın fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti. Piyasada oluşan bu yukarı yönlü hareketin ana nedenlerinden biri, ABD Başkanı Trump’ın İran ile ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Trump, İran ile yapılan görüşmelerde İran’ın nükleer silah üretiminden vazgeçmesi konusunda büyük ölçüde anlaşıldığını söyledi.

Buna ek olarak Trump’ın İran ile ateşkes yapılabileceğine dair açıklamaları, altın tarafında güçlü bir fiyat hareketini beraberinde getirdi. Verilen bilgiye göre altın, bu gelişmelerin ardından yüzde 2’nin üzerinde yükseldi. Bu tablo, özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırımcının yakından izlediği kalemlerde dikkat çekici fiyat değişimlerine yol açtı.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ne kadar oldu sorusu günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. 25 Mart 2026 Çarşamba verilerine göre çeyrek altın alış fiyatı 11.155,00 TL, satış fiyatı ise 12.064,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altında görülen %0,76’lık artış, piyasada dip seviyelerden gelen sert hareket olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle özellikle kısa vadeli fiyat hareketlerini izleyen yatırımcılar, çeyrek altın bugün kaç TL ve çeyrek altın yükseldi mi sorularına yanıt arıyor.

YARIM ALTIN, CUMHURİYET ALTINI VE REŞAT ALTINI FİYATLARINDA SON DURUM

Sadece çeyrek altın değil, diğer değerli altın türlerinde de yukarı yönlü tablo dikkat çekiyor. Yarım altın alışta 22.310,00 TL, satışta 23.711,00 TL seviyesinde işlem görürken günlük değişim oranı %1,36 olarak öne çıkıyor.

Cumhuriyet altını ise 44.415,00 TL alış ve 47.212,00 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Değişim oranının %1,21 seviyesinde olması, bu üründe de yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü gösteriyor.

Reşat altını ve Kulplu Reşat altını tarafında da benzer bir görünüm var. Reşat altını 44.447,47 TL alış ve 47.244,95 TL satış fiyatıyla yer alırken, Kulplu Reşat altını 44.449,69 TL alış ve 47.247,20 TL satış seviyesinde bulunuyor. Her iki kalemde de değişim oranı %1,28 olarak dikkat çekiyor.

ATA ALTIN, TAM ALTIN VE KAPALIÇARŞI ALTIN TÜRLERİNDE SON RAKAMLAR

Günün ilerleyen saatlerinde güncellenen bazı kalemlerde ise farklı bir görünüm oluştu. Ata altın alışta 44.306,43 TL, satışta 45.583,94 TL seviyesinde yer alırken değişim oranı -%0,16 olarak listeleniyor.

Tam altın 42.963,81 TL alış ve 43.965,57 TL satış fiyatına sahip. Bu üründe de değişim oranı -%0,16 düzeyinde bulunuyor. Benzer şekilde Kapalıçarşı Ziynet 2.5, Kapalı Çarşı Beşli Altın ve Gremse altın tarafında da -%0,16 oranı dikkat çekiyor.

Bu veriler, altın piyasasında tüm kalemlerin aynı yönde hareket etmediğini, ancak genel ilginin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle yatırımcılar sadece tek bir altın türünü değil, farklı ürünleri birlikte izlemeyi tercih ediyor.

HAS ALTIN VE KÜLÇE ALTINDA SON DURUM

Has altın, günün dikkat çeken kalemlerinden biri oldu. 09:16 verisine göre has altın alış fiyatı 6.442,75 TL, satış fiyatı ise 6.443,90 TL olarak yer alıyor. Değişim oranının %1,56 seviyesine ulaşması, bu kalemde öne çıkan güçlü yükselişi ortaya koyuyor.

Külçe altın ($) tarafında ise alış fiyatı 148.500,00 dolar, satış fiyatı 149.000,00 dolar olarak görülüyor. Bu kalemde değişim oranı -%0,33 seviyesinde yer alıyor.

25 MART 2026 ALTIN FİYATLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

ALTIN PİYASASINDA BUGÜN EN ÇOK ARANAN SORULAR

Altın fiyatlarındaki son hareket sonrası kullanıcıların arama motorlarında yoğun şekilde yöneldiği başlıklar da öne çıkıyor. Özellikle çeyrek altın ne kadar, yarım altın kaç para, Cumhuriyet altını bugün kaç TL, ata altın fiyatı ve has altın ne kadar gibi sorgular günün en dikkat çeken aramaları arasında bulunuyor.

Bunun yanında küresel gelişmelerin etkisi nedeniyle altın neden yükseldi, altın fiyatları neden arttı ve Trump İran açıklaması sonrası altın başlıkları da öne çıkıyor.

SSS | 25 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

SONUÇ

ÇEYREK ALTIN DİPTEN SERT YÜKSELDİ başlığı, 25 Mart 2026 Çarşamba gününde piyasadaki hareketi özetleyen en güçlü ifadelerden biri olarak öne çıkıyor. Çeyrek altın başta olmak üzere yarım altın, Cumhuriyet altını, Reşat altını ve has altın tarafında dikkat çekici fiyat değişimleri görülürken, küresel gelişmelerin piyasa üzerindeki etkisi bir kez daha net biçimde hissedildi.

Özellikle Trump’ın İran ile ilgili açıklamalarının ardından altının yüzde 2’nin üzerinde yükselmesi, yatırımcı ilgisini daha da artırdı. Bu nedenle 25 Mart 2026 güncel altın fiyatları, gün boyunca piyasaların en çok izlenen başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.