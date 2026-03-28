ÇEYREK ALTIN DİPTEN YÜKSELDİ! 28 Mart 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 28 Mart 2026 Cumartesi günü dikkat çeken hareketlilik sürüyor. Gün içinde yaşanan fiyat değişimleri, özellikle “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını bugün ne kadar?” ve “Yarım altın kaç TL oldu?” sorularını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a 10 gün saldırmayacaklarını açıklamasının ardından dip seviyelerden tepki yükselişi alan altın fiyatları, gün içinde yüzde 3’e yakın yükseldi. Buna karşın Ortadoğu’daki savaş ortamının sürmesi, fiyatlardaki belirsiz seyrin devam etmesine neden oluyor.

Bugün yatırımcıların odağında yalnızca çeyrek altın değil; Cumhuriyet altını, yarım altın, Reşat altını, Ata altın, Tam altın, Has altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları canlı verileri de yer alıyor. Özellikle kısa vadeli alım-satım düşünenler ile fiziki altın takibi yapanlar için güncel fiyat tablosu büyük önem taşıyor.

28 MART 2026 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 43.361,00 45.192,00 0,24% 09:36 Yarım Altın 22.177,00 23.433,00 -0,44% 09:36 Çeyrek Altın 11.254,00 12.720,00 5,42% 09:36 Reşat Altını 43.393,47 45.224,95 0,31% 09:36 Kulplu Reşat Altını 43.395,69 45.227,20 0,32% 09:36 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 105.353,71 107.127,70 -0,74% 16:54 Kapalı Çarşı Beşli Altın 213.341,27 217.685,59 -0,74% 16:54 Gremse Altın 105.353,71 107.853,31 -0,74% 16:54 Ata Altın 43.458,41 44.592,56 -0,74% 16:54 Tam Altın 42.141,48 43.009,40 -0,74% 16:54 Külçe Altın ($) 146.800,00 147.000,00 -1,08% 17:00 Has Altın 6.385,32 6.386,12 2,74% 23:59 Hamit Altın 43.393,47 45.224,95 0,31% 09:36

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Günün en çok araştırılan başlıklarının başında gelen “Çeyrek altın ne kadar bugün?” sorusunun yanıtı, 28 Mart 2026 Cumartesi itibarıyla satışta 12.720,00 TL olarak öne çıkıyor. Çeyrek altındaki yüzde 5,42 oranındaki hareket, günün en dikkat çekici fiyat değişimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

CUMHURİYET, YARIM, REŞAT VE ATA ALTINDA SON DURUM

Cumhuriyet altını bugün ne kadar sorusuna bakıldığında satış fiyatı 45.192,00 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın kaç TL oldu sorusunun yanıtı ise satışta 23.433,00 TL olarak görülüyor.

Bugün Reşat altını fiyatı bugün araması yapanlar için satış fiyatı 45.224,95 TL seviyesinde yer alıyor. Ata altın ne kadar bugün sorusunun karşılığı ise 44.592,56 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Tam altın kaç para sorusuna verilecek yanıt da satışta 43.009,40 TL oluyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI VERİLERİNDE SON GÖRÜNÜM

Fiziki altın piyasasını yakından takip edenlerin yoğunlaştığı Kapalıçarşı altın fiyatları canlı verilerinde de hareketlilik sürüyor. Kapalıçarşı Ziynet 2.5 satış fiyatı 107.127,70 TL, Kapalı Çarşı Beşli Altın satış fiyatı ise 217.685,59 TL seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanında Gremse altın ne kadar oldu sorusunun güncel karşılığı satışta 107.853,31 TL olarak öne çıkıyor. Büyük ölçekli alım yapmayı düşünen yatırımcılar için bu veriler günün en çok izlenen başlıkları arasında yer alıyor.

HAS ALTIN VE KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI

Has altın fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı 28 Mart 2026 itibarıyla satışta 6.386,12 TL seviyesinde bulunuyor. Has altındaki yüzde 2,74 oranındaki yükseliş, günün dikkat çeken hareketlerinden biri oldu.

Öte yandan Külçe altın dolar fiyatı da yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Buna göre Külçe Altın ($) satış fiyatı 147.000,00 seviyesinde yer alıyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle bu kalemde de dalgalı görünüm sürüyor.

ALTIN FİYATLARINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından gelen tepki yükselişi, piyasalarda yeniden hareketlilik yarattı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a 10 gün saldırmayacaklarını açıklaması, fiyatların dip seviyelerden toparlanmasına katkı sağladı. Gün içinde yüzde 3’e yakın yükseliş görülse de Ortadoğu’daki savaş ortamının sürmesi, fiyatlardaki belirsiz seyrin korunmasına neden oluyor.