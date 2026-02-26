ÇEYREK ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ! 25 Şubat 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (Güncel)

25 Şubat 2026 Çarşamba altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle çeyrek altın düşüşe geçti başlığı, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında öne çıktı. Cumhuriyet altını, yarım altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum merak edilirken, güncel alış satış rakamları da yakından takip ediliyor. İşte 25 Şubat 2026 altın fiyatları ve detaylar.

25 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Cumhuriyet Altını 48.042,00 48.433,00 -0,15% Yarım Altın 24.095,00 24.332,00 -0,15% Çeyrek Altın 12.047,00 12.173,00 -0,16%

Çeyrek altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı 12.047,00 TL alış ve 12.173,00 TL satış fiyatı olarak öne çıkıyor. Gün içinde yaşanan yüzde -0,16’lık gerileme, yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN?

Cumhuriyet altını ne kadar bugün sorusu, özellikle büyük tutarlı yatırım yapmak isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 25 Şubat 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.042,00 TL, satış fiyatı ise 48.433,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını kaç TL diye merak edenler için güncel tablo, yüzde -0,15’lik düşüşle birlikte fiyatların sınırlı bir gerileme yaşadığını gösteriyor. Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark ise yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR, BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın ne kadar sorusu da günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. 25 Şubat 2026 Çarşamba günü yarım altın alış fiyatı 24.095,00 TL, satış fiyatı ise 24.332,00 TL olarak kaydedildi.

Yarım altın bugün kaç para diye sorgulayan yatırımcılar için fiyatlarda yüzde -0,15 oranında bir geri çekilme dikkat çekiyor. Bu düşüş, çeyrek altın fiyatındaki gerilemeyle paralel bir seyir izliyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın kaç TL sorusu, küçük yatırımcıların en sık araştırdığı konular arasında yer alıyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 12.047,00 TL alış ve 12.173,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün sorusuna verilen bu yanıt, yüzde -0,16’lık düşüşle birlikte piyasada sınırlı bir geri çekilmeye işaret ediyor. Bu nedenle çeyrek altın düşüşe geçti ifadesi, 25 Şubat 2026 altın fiyatları başlığında öne çıkıyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Güncel fiyatlara bakıldığında yarım altın 24.095,00 TL alış fiyatıyla çeyrek altının tam iki katına yakın bir seviyede işlem görüyor. Çeyrek altın ise 12.047,00 TL alış fiyatıyla daha düşük bütçeli yatırımcılara hitap ediyor.

Her iki ürün de benzer oranlarda düşüş gösterdiği için kârlılık, yatırımcının bütçesine ve alım stratejisine göre değişiklik gösterebilir. Fiyat hareketleri aynı yönde ilerlediğinden, tercih genellikle yatırım miktarına bağlı olarak şekilleniyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını bugün 48.042,00 TL alış ve 48.433,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın 24.095,00 TL alış ve 24.332,00 TL satış fiyatından satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın 12.047,00 TL alış ve 12.173,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Güncel verilere göre her iki altın türü de benzer oranda düşüş gösterdiği için kârlılık yatırım tutarına göre değişiyor.

25 Şubat 2026 Çarşamba altın fiyatları incelendiğinde, çeyrek altın düşüşe geçti başlığı öne çıkıyor. Cumhuriyet altını, yarım altın ve çeyrek altın fiyatlarında yüzde -0,15 ila -0,16 aralığında sınırlı gerileme dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını ne kadar bugün, yarım altın kaç TL ve çeyrek altın ne kadar sorularının yanıtları yatırımcılar için netleşmiş durumda. Güncel alış satış fiyatları doğrultusunda piyasadaki gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor.