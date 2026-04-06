ÇEYREK ALTIN DÜŞÜŞTE! 6 Nisan 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

6 Nisan 2026 Pazartesi günü altın fiyatları, jeopolitik gerilim ve enerji piyasasındaki sarsıntının gölgesinde şekilleniyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri büyük ölçüde durdurması, petrol fiyatlarını yukarı taşırken küresel enflasyon kaygılarını da yeniden güçlendirdi. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar hem ons altındaki yönü hem de iç piyasadaki çeyrek, yarım, Cumhuriyet, Reşat ve Ata altın fiyatlarını yakından izlemeye başladı.

Öne çıkan ilk veriler, özellikle çeyrek altın ne kadar bugün, Cumhuriyet altını bugün ne kadar, yarım altın kaç TL oldu ve Kapalıçarşı altın fiyatları canlı aramalarında ciddi artış yaşandığını gösteriyor. Altının onsu yüzde 0,6 gerileyerek 4 bin 647 dolar seviyesinde işlem görürken, yurt içinde bazı altın türlerinde düşüş, bazı Kapalıçarşı ürünlerinde ise yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Altın piyasasında fiyatlamanın merkezinde bu kez yalnızca güvenli liman talebi değil, enerji tedarikine ilişkin küresel endişeler de yer alıyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sert gelişmeler, petrol arzına yönelik kaygıları artırdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel enflasyon beklentilerini de yukarı taşıdı.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları, piyasalardaki tansiyonu daha da yükseltti. Bu tablo, yatırımcıların temkinli kalmasına yol açarken altın tarafında hem koruma amaçlı ilgi hem de kâr satışları aynı anda görülebiliyor.

6 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 6 Nisan 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla öne çıkan güncel altın fiyatları:

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 44.397,00 45.738,00 -0,18% 08:47 Yarım Altın 22.368,00 22.971,00 -0,33% 08:47 Çeyrek Altın 11.184,00 11.537,00 -0,47% 08:47 Reşat Altını 44.429,47 45.770,95 -0,11% 08:47 Kulplu Reşat Altını 44.431,69 45.773,20 -0,10% 08:47 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 108.935,42 110.691,82 0,93% 13:01 Kapalı Çarşı Beşli Altın 220.594,23 224.927,97 0,93% 13:01 Gremse Altın 108.935,42 111.441,58 0,93% 13:01 Ata Altın 44.935,86 46.076,15 0,93% 13:01 Tam Altın 43.574,17 44.440,31 0,93% 13:01 Külçe Altın ($) 152.200,00 152.300,00 -0,07% 13:02 Has Altın 6.653,38 6.654,27 -0,25% 08:52 Hamit Altın 44.431,47 45.774,95 -0,10% 08:52

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Bugün çeyrek altın 11.184,00 lira alış ve 11.537,00 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Günün ilk verilerine göre çeyrek altındaki gerileme oranı yüzde 0,47 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle kısa vadede fiziki altın alımı yapmayı düşünenler, özellikle çeyrek altın fiyatındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor.

Düğün sezonu, hediye amaçlı alımlar ve küçük yatırımcı tercihi nedeniyle çeyrek altın piyasadaki en çok izlenen ürünlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu yüzden “çeyrek altın ne kadar bugün” sorusu günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor.

CUMHURİYET, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cumhuriyet altını bugün ne kadar sorusunun yanıtı da netleşti. Cumhuriyet altını 45.738,00 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın ise 22.971,00 lira seviyesinde bulunuyor.

Tam altın kaç para sorusuna bakıldığında ise tam altının satış fiyatı 44.440,31 lira olarak öne çıkıyor. Cumhuriyet, yarım ve tam altın fiyatları özellikle düğün, birikim ve uzun vadeli fiziki yatırım planı yapanlar açısından önem taşıyor.

REŞAT ALTINI, ATA ALTIN VE HAMİT ALTIN FİYATI BUGÜN

Bugün Reşat altını 45.770,95 lira satış fiyatından işlem görüyor. Kulplu Reşat altını ise 45.773,20 lira seviyesinde bulunuyor. Reşat altını fiyatı bugün aramasını yapan kullanıcılar için bu iki veri öne çıkıyor.

Ata altın ne kadar bugün sorusunun yanıtı ise 46.076,15 lira. Hamit altın tarafında satış fiyatı 45.774,95 lira seviyesinde. Bu ürünler genellikle yüksek montanlı fiziki yatırım yapanlar tarafından yakından izleniyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI NEDEN FARKLI HAREKET EDİYOR?

Kapalıçarşı’da işlem gören bazı altın türlerinde yukarı yönlü fiyatlama görülmesi, serbest piyasa dinamiklerinden kaynaklanabiliyor. Özellikle Ziynet 2.5, Beşli Altın, Gremse Altın ve Ata Altın gibi ürünlerde alış-satış farkı ile anlık talep yoğunluğu fiyatları etkileyebiliyor.

Bu nedenle Kapalıçarşı altın fiyatları canlı ekranı ile bankalar veya genel piyasa verileri arasında zaman zaman farklılık oluşabiliyor. Fiziki teslimat, işçilik, ürün türü ve piyasa yoğunluğu bu farkın ana nedenleri arasında gösteriliyor.

GREMSE ALTIN NE KADAR OLDU? KÜLÇE ALTIN DOLAR FİYATI KAÇ?

Gremse altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı bugün 111.441,58 lira satış fiyatı olarak öne çıkıyor. Kapalıçarşı tarafında dikkat çeken bir diğer veri ise külçe altın dolar fiyatı. Külçe altın dolar fiyatı 152.300,00 dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan Has altın fiyatı ne kadar diye bakanlar için has altın satış fiyatı 6.654,27 lira olarak öne çıkıyor. Bu veri, özellikle gram bazlı hesap yapan yatırımcılar açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

ONS ALTIN VE PETROL FİYATLARI PİYASAYA NE SÖYLÜYOR?

Altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4.647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatlerde Brent petrolün varili 106,6 dolar civarında fiyatlanıyor. Bu iki veri birlikte okunduğunda, piyasanın bir yandan jeopolitik riskleri fiyatladığı, diğer yandan da temkinli ve dalgalı bir görünüm sergilediği anlaşılıyor.

Uzmanların dikkat çektiği nokta, jeopolitik risklerin tek başına altını sürekli yukarı taşımadığıdır. Güçlü dolar, faiz beklentileri, petrol fiyatlarının enflasyon etkisi ve kâr satışları, altın fiyatlarının yönünü aynı anda etkileyebiliyor.

ALTIN YATIRIMCISI BUNDAN SONRA NEYE BAKMALI?

Altın yatırımcıları açısından bundan sonraki süreçte üç başlık öne çıkıyor. İlk olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler yakından izlenecek. İkinci olarak Trump’ın İran’a ilişkin yeni açıklamaları ve diplomatik tansiyon piyasaların yönünde belirleyici olacak. Üçüncü olarak ise ons altının seyrine paralel şekilde iç piyasadaki çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarında dalgalanma sürebilir.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin sürdüğü dönemlerde acele karar yerine temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kısa vadeli sert hareketler karşısında yatırımcıların anlık dalgalanma ile genel trendi birbirinden ayırması büyük önem taşıyor.

6 Nisan 2026 Pazartesi günü altın fiyatları, Hürmüz Boğazı gerilimi ve Trump’ın sert açıklamalarının etkisiyle yeniden gündemin merkezine yerleşti. Çeyrek altın düşüşte görünürken, Kapalıçarşı’da bazı büyük altın türlerinde yükseliş dikkat çekti. Piyasadaki yön arayışı sürerken yatırımcıların hem ons altını hem de iç piyasadaki fiziki altın fiyatlarını dikkatle izlemeyi sürdürmesi bekleniyor.

