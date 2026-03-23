ÇEYREK ALTIN DÜŞÜŞÜ DURMUYOR | 23 Mart 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ederken, yatırımcıların gözü 23 Mart 2026 Pazartesi altın fiyatları üzerinde yoğunlaştı. Özellikle son günlerde yaşanan sert düşüşler, “Çeyrek altın neden düşüyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Küresel gelişmelerin etkisiyle yön arayan altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı dikkat çekerken, piyasalarda temkinli bir hava hakim. İşte güncel altın fiyatları ve düşüşün arkasındaki nedenler.

23 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim (%) Altın (TL/Gr) 6.039,18 6.040,11 -5,72% 22 Ayar Bilezik 5.755,92 6.023,57 -6,24% Altın (ONS) 4.217,86 4.218,57 -6,21% Altın ($/kg) 135.549,00 135.570,00 -5,79% Altın (Euro/kg) 156.582,00 156.606,00 -5,79% Cumhuriyet Altını 42.548,00 44.862,00 -4,00% Yarım Altın 20.485,00 21.480,00 -8,42% Çeyrek Altın 10.243,00 10.740,00 -8,70% Reşat Altını 42.580,47 44.894,95 -3,92% Kulplu Reşat Altını 42.582,69 44.897,20 -3,92% 22 Ayar Altın TL/Gr 5.698,79 6.179,57 -8,72% 18 Ayar Altın TL/Gr 4.408,60 4.409,28 -5,72% 14 Ayar Altın TL/Gr 3.418,18 4.741,81 -7,85% Kapalıçarşı Ziyenet 2.5 111.869,36 113.744,21 -2,43% Kapalı Çarşı Beşli Altın 226.535,45 231.130,48 -2,43% Gremse Altın 111.869,36 114.514,65 -2,43% Ata Altın 46.146,11 47.346,73 -2,43% Tam Altın 44.747,74 45.665,78 -2,43% Külçe Altın ($) 155.600,00 155.800,00 -2,93% Has Altın 6.008,99 6.009,91 -5,72% Hamit Altın 42.580,47 44.894,95 -3,92%

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamalarda, “Orta Doğu’daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir.” ifadesinin yer alması, piyasalarda temkinli bir havanın oluşmasına neden oldu.

Bu belirsizlik ortamı yatırımcı davranışlarını etkilerken, altın fiyatlarında dalgalanma ve aşağı yönlü hareketler dikkat çekiyor.

PETROL FİYATLARININ ETKİSİ ALTIN PİYASASINI NASIL ETKİLİYOR?

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi, üretim ve nakliye maliyetlerini artırıyor. Bu durum küresel enflasyon baskısını artırırken, piyasalarda dengenin yeniden oluşmasına neden oluyor.

Artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarında ani iniş ve çıkışlara yol açarak yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDEN SERT DÜŞTÜ?

Çeyrek altın, 23 Mart 2026 itibarıyla %8,70 oranında değer kaybetti. Bu sert düşüş, kısa vadeli yatırımcıların satış yönlü hareket etmesine neden olurken, piyasada satış baskısının arttığını gösteriyor.

Benzer şekilde yarım altın ve tam altın fiyatlarında da düşüş görülmesi, altın piyasasında genel bir geri çekilme yaşandığını ortaya koyuyor.

ALTIN PİYASASINDA GENEL GÖRÜNÜM

Tüm altın türlerinde düşüş eğilimi dikkat çekiyor.

En sert düşüş çeyrek ve yarım altında yaşandı.

Küresel gelişmeler fiyatları doğrudan etkiliyor.

Piyasalarda temkinli hava hakim.

