ÇEYREK ALTIN FİYATLARI! 7 Nisan 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 7 Nisan 2026 tarihinde hafif aşağı yönlü seyir öne çıkıyor. ABD’nin İran’a yönelik tehditleri ve ons altındaki sınırlı geri çekilme, iç piyasadaki çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarına da yansıyor.

7 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Günün ilk bölümünde altın türlerinin büyük kısmında sınırlı düşüş dikkat çekiyor. Piyasadaki baskıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve Hürmüz Boğazı konusunda verdiği sert mesajlar ile ons altındaki gerileme etkili oluyor. Reuters, Trump’ın İran’a yönelik son tarih baskısını sürdürdüğünü ve piyasaların bu nedenle temkinli kaldığını aktardı.

Altın Türü Alış Satış Değişim Cumhuriyet Altını 44.257,00 45.302,00 -0,13% Yarım Altın 22.128,00 22.752,00 -0,14% Çeyrek Altın 11.065,00 11.427,00 -0,13% Reşat Altını 44.289,47 45.334,95 -0,06% Kulplu Reşat Altını 44.291,69 45.337,20 -0,06% Kapalıçarşı Ziynet 2.5 108.003,70 109.793,62 -0,81% Kapalı Çarşı Beşli Altın 218.707,48 223.102,80 -0,81% Gremse Altın 108.003,70 110.537,30 -0,81% Ata Altın 44.551,52 45.702,27 -0,81% Tam Altın 43.201,48 44.079,71 -0,81% Külçe Altın ($) 151.000,00 151.200,00 -0,72% Has Altın 6.624,42 6.625,29 -0,05% Hamit Altın 44.289,47 45.334,95 -0,06%

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Çeyrek altın bugün 11.427,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Hafif düşüş eğilimi dikkat çekerken, yatırımcıların en çok izlediği kalemlerden biri olmaya devam ediyor.

CUMHURİYET, YARIM, REŞAT VE ATA ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını bugün 45.302,00 TL, yarım altın 22.752,00 TL, Reşat altını 45.334,95 TL, Ata altın ise 45.702,27 TL satış seviyesinde bulunuyor. Tam altın 44.079,71 TL, gremse altın ise 110.537,30 TL düzeyinde seyrediyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI CANLI NEDEN İZLENİYOR?

Kapalıçarşı altın fiyatları canlı verilerle takip edildiğinde alış-satış farkı daha net görülebiliyor. Özellikle ziynet 2.5, beşli altın, gremse altın ve Ata altın gibi ürünlerde fiyat makası, yatırım kararında belirleyici olabiliyor.

ONS ALTIN VE JEOPOLİTİK BASKI NE ANLAMA GELİYOR?

Ons altındaki sınırlı düşüş, diğer altın türlerine de baskı yapıyor. Ancak jeopolitik riskin yüksek kalması, altındaki geri çekilmenin sertleşmesini şimdilik sınırlıyor. Reuters’a göre piyasalar, Trump’ın İran’a verdiği süre ve Hürmüz Boğazı etrafındaki gelişmeleri yakından izliyor.

7 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatlarında genel görünüm hafif düşüş yönünde. Çeyrek altın 11.427,00 TL, Cumhuriyet altını 45.302,00 TL, yarım altın 22.752,00 TL ve Has altın 6.625,29 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasada yön üzerinde hem ons altın hareketi hem de ABD-İran gerilimi belirleyici olmaya devam ediyor.

