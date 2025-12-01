ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? 1 Aralık 2025 Güncel Çeyrek Altın Fiyatları

Altın piyasalarında hareketlilik devam ederken, özellikle çeyrek altın kaç lira, 1 çeyrek altın fiyatı canlı ve bugünkü çeyrek altın fiyatı soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Hem yatırım amaçlı hem de düğün, nişan ve hediye olarak tercih edilen çeyrek altın, Türk yatırımcısının vazgeçilmez güvenli limanı olmaya devam ediyor.Bu haberde çeyrek altının güncel alış-satış fiyatlarını, gram altın ve yarım altınla karşılaştırmalı tabloları ve sık sorulan soruları bulabilirsiniz.

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN, YARIM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Güncelleme Saati Çeyrek Altın 9.518,00 9.603,00 %1,24 09:07 Yarım Altın 19.037,00 19.207,00 %1,25 09:07 Cumhuriyet Altını 37.956,00 38.260,00 %1,25 09:07 24 Ayar Gram Altın 5.780,19 5.780,97 %0,30 09:07 22 Ayar Bilezik (TL/Gr) 5.310,96 5.364,49 %1,40 09:06

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Çeyrek altın, yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilen bir altın türüdür. Ağırlığı ve içeriği şu şekildedir:

Toplam ağırlığı: 1,75 gram

Saf altın ağırlığı: Yaklaşık 1,635 gram

Haslık oranı: 22 ayar (%91,6 saf altın)

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE YARIM ALTIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Aşağıdaki tabloda gram bazlı altın fiyatları ile adet bazlı altın türlerinin fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz:

Altın Türü Gramaj Satış Fiyatı (TL) Gram Altın (24 Ayar) 1 gr 5.780,97 TL Çeyrek Altın 1,75 gr 9.603,00 TL Yarım Altın 3,50 gr 19.207,00 TL Cumhuriyet Altını 7,00 gr 38.260,00 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ons altın fiyatındaki dalgalanmalar

Dolar/TL kurundaki değişimler

Küresel ekonomik belirsizlikler

Merkez bankalarının faiz kararları

Yatırımcı talebi ve piyasa hareketliliği

Bugün çeyrek altın ne kadar?

Bugün çeyrek altın satış fiyatı 9.603,00 TL olarak kaydedilmiştir.

1 çeyrek altının gramı kaç gramdır?

Bir adet çeyrek altın toplamda 1,75 gramdır ve yaklaşık 1,635 gram saf altın içerir.

Yarım altın kaç TL?

Yarım altının bugünkü satış fiyatı 19.207,00 TL’dir.

Cumhuriyet altını kaç lira?

Güncel Cumhuriyet altını satış fiyatı 38.260,00 TL’dir.

Çeyrek altın mı gram altın mı daha avantajlı?

Gram altın işlem maliyetsiz olduğu için yatırımcılar tarafından daha likit kabul edilir. Ancak çeyrek altın özellikle hediye ve takı amaçlı tercih edilir.

Çeyrek altın, 2026 yılı itibarıyla hem yatırım hem de geleneksel kullanım açısından değerini koruyan güvenli limanlardan biri olmaya devam ediyor. Güncel fiyatları takip ederek, çeyrek altını gram altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ile karşılaştırarak en doğru yatırım tercihlerini yapabilirsiniz. Düzenli piyasa analizi ve fiyat takibi, yatırım kararlarınızı güçlendirecektir.