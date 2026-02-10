Çeyrek Altın Kaç Lira? 10 Şubat 2026 Salı Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle “çeyrek altın kaç lira”, “cumhuriyet altını ne kadar bugün” ve “yarım altın ne kadar” soruları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla güncel altın fiyatları, Kapalı Çarşı ve piyasa verilerine göre yeniden şekillendi.

Altın türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle:

10 ŞUBAT 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Cumhuriyet Altını 47.594,00 48.122,00 -0,83% Yarım Altın 23.870,00 24.171,00 -0,83% Çeyrek Altın 11.935,00 12.089,00 -0,84% Reşat Altını 47.626,47 48.154,95 -0,76% Kulplu Reşat Altını 47.628,69 48.157,20 -0,76% Ata Altın 48.118,31 49.455,89 -0,82% Tam Altın 46.660,18 47.700,06 -0,82% Has Altın 7.027,92 7.028,78 -0,76%

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN?

10 Şubat 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını alış fiyatı 47.594 TL, satış fiyatı ise 48.122 TL seviyesinde bulunuyor. “Cumhuriyet altını kaç TL?” sorusu, özellikle uzun vadeli yatırım planlayanların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Cumhuriyet Altını Alış Satış Fiyatı

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark, piyasa hareketlerine bağlı olarak değişebiliyor. Bu fark, yatırımcıların alım-satım kararlarında önemli bir rol oynuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Piyasada en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan yarım altın, bugün alışta 23.870 TL, satışta ise 24.171 TL seviyesinde işlem görüyor. “Yarım altın bugün kaç para?” sorusu özellikle düğün sezonu ve birikim amaçlı alımlarda öne çıkıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 10 Şubat 2026 tarihinde alışta 11.935 TL, satışta ise 12.089 TL seviyesinde bulunuyor. “Çeyrek altın ne kadar bugün?” sorusu, günlük altın fiyatlarını takip eden kullanıcıların en sık yaptığı aramalar arasında yer alıyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KARLI?

“Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?” sorusu yatırımcıların sıkça merak ettiği konular arasında bulunuyor. Genel olarak iki altın türü de aynı piyasa değerine bağlı hareket eder. Yarım altın, iki çeyrek altına denk olduğu için fiyat değişimleri benzer oranlarda gerçekleşir. Bu nedenle tercih, yatırım bütçesine ve alım amacına göre değişir.

Çeyrek altın kaç lira?

Çeyrek altın 10 Şubat 2026 Salı itibarıyla satışta 12.089 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını satış fiyatı 48.122 TL olarak görülüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın satış fiyatı 24.171 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını güncel satış fiyatı 48.122 TL’dir.

10 Şubat 2026 Salı altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmaya paralel olarak sınırlı bir düşüş gösterdi. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların en çok takip ettiği göstergeler olmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatlarını düzenli takip etmek, yatırım kararlarında daha sağlıklı adımlar atılmasına yardımcı olabilir.