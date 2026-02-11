Çeyrek altın kaç lira? 11 Şubat 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcıların en çok merak ettiği soruların başında “Çeyrek altın kaç TL?” ve “Cumhuriyet altını ne kadar bugün?” geliyor. 11 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada işlem gören ziynet altın türlerinde sınırlı değişimler dikkat çekiyor. Özellikle küçük yatırımcıların tercih ettiği çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yakından takip ediliyor.

Güncel verilere göre altın fiyatları hem yatırım hem de birikim amaçlı alım yapanlar için önemli sinyaller veriyor. İşte 11 Şubat 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları ve yatırımcıların en çok aradığı soruların yanıtları.

11 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 11.882 12.010 Yarım Altın 23.765 24.020 Cumhuriyet Altını 47.384 47.856 Reşat Altını 47.416 47.888 Ata Altın 48.208 49.536 Tam Altın 46.747 47.777 Has Altın (Gram) 7.050 7.051

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bugün piyasada en çok araştırılan konular arasında “Cumhuriyet altını kaç TL”, “Yarım altın bugün kaç para” ve “Çeyrek altın ne kadar bugün” soruları yer alıyor. Güncel verilere göre Cumhuriyet altını satış fiyatı 47.856 TL seviyesinde işlem görürken, yarım altın 24.020 TL, çeyrek altın ise 12.010 TL seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı’da ziynet altın grubunda ise gremse altın, beşli altın ve 2.5’luk ziynet altın fiyatlarında sınırlı yükseliş gözleniyor. Küresel altın fiyatları ve döviz kuru hareketleri, iç piyasadaki altın fiyatlarını belirleyen en önemli faktörler olmaya devam ediyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

11 Şubat 2026 Çarşamba itibarıyla Cumhuriyet altını alış fiyatı 47.384 TL, satış fiyatı ise 47.856 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar gün içinde piyasa koşullarına göre değişebilir.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın bugün alışta 23.765 TL, satışta ise 24.020 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın, düğün ve uzun vadeli birikim için en çok tercih edilen ziynet altın türlerinden biridir.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.882 TL, satış fiyatı ise 12.010 TL olarak işlem görüyor. Türkiye’de en yaygın kullanılan yatırım ve hediye altın türlerinden biri olmaya devam ediyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını piyasada 47.384 TL alış ve 47.856 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Alış ve satış arasındaki fark, kuyumcu ve piyasa koşullarına göre değişebilir.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Uzun vadede altının değer artışı genellikle gram bazlı olduğu için yarım altın ve çeyrek altın benzer getiri potansiyeline sahiptir. Ancak işlem maliyeti ve makas farkı daha düşük olduğu için yüksek tutarlı alımlarda yarım altın tercih edilebilir. Küçük birikimler için ise çeyrek altın daha pratik bir yatırım aracı olarak öne çıkar.

KAPALIÇARŞI ZİYNET ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da işlem gören bazı ziynet altın türleri ise şu şekilde:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Ziynet 2.5 116.867 119.004 Beşli Altın 236.657 241.819 Gremse Altın 116.867 119.810

ALTIN YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Altın fiyatları küresel piyasalardaki ons altın hareketleri, döviz kuru ve ekonomik beklentilere bağlı olarak değişir. Bu nedenle yatırımcıların güncel fiyatları takip etmesi ve alış-satış makas aralığını dikkate alması önemlidir.

Özellikle ziynet altın yatırımı yaparken uzun vadeli düşünmek, piyasa dalgalanmalarından etkilenmemek açısından avantaj sağlayabilir.

11 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla çeyrek altın 12.010 TL, yarım altın 24.020 TL ve Cumhuriyet altını 47.856 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın piyasasında sınırlı dalgalanmalar devam ederken yatırımcıların “Cumhuriyet altını ne kadar bugün” ve “Çeyrek altın kaç TL” gibi sorulara yanıt aramayı sürdürdüğü görülüyor. Güncel altın fiyatlarını düzenli takip etmek, doğru zamanda yatırım kararı almak açısından büyük önem taşıyor.