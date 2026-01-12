Çeyrek Altın Kaç Lira? 12 Ocak 2026 Pazartesi Güncel Çeyrek Altın Fiyatı

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik sürüyor. 12 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla çeyrek altın fiyatları yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Küresel piyasalarda ons altındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketler, iç piyasada altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından çeyrek altın da yeni güne artışla başladı.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 10.460,00 10.559,00 %1,18 ↑

Piyasa uzmanları, gün içindeki fiyat hareketlerinde özellikle ons altın ve döviz kuru seyrinin belirleyici olacağını ifade ediyor.

ÇEYREK ALTIN NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Çeyrek altın, Türkiye’de hem yatırım hem de düğün ve özel günlerde hediye amacıyla en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Bu nedenle fiyatlardaki anlık değişimler yakından takip ediliyor.

Gün içerisinde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak çeyrek altın fiyatlarında yeni hareketler yaşanabileceği belirtiliyor.