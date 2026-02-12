Çeyrek altın kaç lira? 12 Şubat 2026 Perşembe Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Yarım altın bugün kaç para?” ve “Cumhuriyet altını ne kadar bugün?” soruları geliyor. 12 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların tercih ettiği ziynet altın türlerinde sınırlı dalgalanmalar dikkat çekiyor. Güncel verilere göre çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların radarında yer alıyor.

12 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 11.953 12.064 Yarım Altın 23.907 24.127 Cumhuriyet Altını 47.667 48.070 Reşat Altını 47.699 48.102 Kulplu Reşat Altını 47.701 48.105 Ata Altın 48.374 49.707 Tam Altın 46.909 47.942 Has Altın (Gram) 7.084 7.085

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Ziynet 2.5 117.272 119.415 Beşli Altın 237.477 242.654 Gremse Altın 117.272 120.224

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

12 Şubat 2026 itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 12.064 TL seviyesinde işlem görüyor. Yarım altın satış fiyatı 24.127 TL olurken, Cumhuriyet altını 48.070 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve yatırımcı talebine bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebiliyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 47.667 TL, satış fiyatı ise 48.070 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Güncel verilere göre Cumhuriyet altını satış fiyatı 48.070 TL olarak işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 23.907 TL, satış fiyatı ise 24.127 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın bugün kaç para?

12 Şubat 2026 itibarıyla yarım altın satış fiyatı 24.127 TL olarak görülüyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.953 TL, satış fiyatı ise 12.064 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın satış fiyatı 12.064 TL olarak güncellenmiştir.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını piyasada 47.667 TL alış ve 48.070 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Altının değer artışı genellikle gram bazlı olduğu için yarım altın ve çeyrek altın benzer getiri potansiyeline sahiptir. Ancak işlem farkı daha düşük olduğu için daha yüksek tutarlı alımlarda yarım altın tercih edilebilir.

12 Şubat 2026 Perşembe günü altın fiyatlarında sınırlı değişimler görülüyor. Çeyrek altın 12 bin TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, yarım altın ve Cumhuriyet altını yatırımcıların en çok takip ettiği ürünler arasında yer almaya devam ediyor. Güncel altın fiyatlarını düzenli takip etmek, yatırım kararları açısından önem taşıyor.