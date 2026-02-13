Çeyrek altın kaç lira? 13 Şubat 2026 Perşembe Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında “Çeyrek altın ne kadar bugün?” ve “Cumhuriyet altını kaç TL?” soruları geliyor. 13 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel altın fiyatları yeniden yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri, faiz indirim beklentilerini azaltarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin ise piyasanın yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

13 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 11.695 11.822 Yarım Altın 23.391 23.644 Cumhuriyet Altını 46.638 47.107 Reşat Altını 46.670,47 47.139,95 Kulplu Reşat Altını 46.672,69 47.142,20 Ata Altın 48.390,88 49.634,60 Tam Altın 46.924,49 47.872,42 Has Altın (gr) 6.929,40 6.930,55

PİYASADA ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Küresel piyasalarda açıklanan ekonomik veriler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle ABD’de açıklanan istihdam verileri sonrası faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altının kısa vadeli yönünü etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bugün açıklanacak enflasyon verisi ise yatırımcıların yakından takip ettiği bir diğer gelişme. Bu verinin ardından gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yeniden yön bulabilir.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

13 Şubat 2026 Perşembe günü çeyrek altın satış fiyatı 11.822 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 46.638 TL, satış fiyatı ise 47.107 TL olarak işlem görüyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın satış fiyatı 23.644 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını 46.638 TL alış ve 47.107 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Yatırım tercihi piyasa koşullarına göre değişebilir. Genellikle daha yüksek tutarlı yatırımlar için yarım altın tercih edilirken, daha küçük yatırım planlarında çeyrek altın öne çıkmaktadır.

ALTIN PİYASASINDA BEKLENTİLER

Küresel ekonomik gelişmeler, faiz beklentileri ve enflasyon verileri, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam edecek. Yatırımcılar özellikle ABD’den gelecek ekonomik verileri yakından takip ediyor.

13 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir görünüm sürüyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle şekillenmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları için piyasayı düzenli takip etmek her zamankinden daha önemli görünüyor.