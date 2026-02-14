Çeyrek altın kaç lira? 14 Şubat 2026 Perşembe Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında çeyrek altın kaç TL, yarım altın ne kadar ve Cumhuriyet altını ne kadar bugün soruları geliyor. 14 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla açıklanan güncel veriler, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürdüğünü gösteriyor.

ABD'de Ocak ayında TÜFE’nin yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşmesi, Fed’in faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bu gelişme, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırırken fiyatların yeniden yükselmesine neden oldu.

14 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Cumhuriyet Altını 47.656,00 48.193,00 %3,04 08:22 Yarım Altın 23.901,00 24.189,00 %3,04 08:22 Çeyrek Altın 11.951,00 12.094,00 %3,03 08:22 Reşat Altını 47.688,47 48.225,95 %3,11 08:22 Kulplu Reşat Altını 47.690,69 48.228,20 %3,11 08:22

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞİN NEDENİ

ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, küresel piyasalarda faiz indirimi beklentisini artırdı. Bu durum yatırımcıların yeniden altın piyasasına yönelmesine neden oldu. Artan talep, özellikle küçük yatırımcının tercih ettiği çeyrek ve yarım altın fiyatlarının yükselmesini destekledi.

14 Şubat 2026 altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla güçlenen faiz indirimi beklentisi, altına olan talebi artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. Yatırımcılar, özellikle çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatı gibi göstergeleri yakından izlemeye devam ediyor.