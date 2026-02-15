Çeyrek altın kaç lira? 15 Şubat 2026 Pazar Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. ABD'de Ocak ayında TÜFE yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte altın fiyatları yeniden yükseliş eğilimine girdi. Yatırımcıların en çok takip ettiği “Çeyrek altın kaç TL?”, “Cumhuriyet altını ne kadar bugün?” ve “Yarım altın bugün kaç para?” gibi sorular yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

15 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla Kapalı Çarşı altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Özellikle küçük yatırımcıların tercih ettiği çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları haftanın en çok aranan ekonomik başlıkları arasında yer alıyor.

15 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 11.958,00 12.057,00 Yarım Altın 23.916,00 24.114,00 Tam Altın 47.010,63 47.971,27 Cumhuriyet Altını 47.685,00 48.044,00 Ata Altın 48.479,71 49.737,08 Reşat Altını 47.717,47 48.076,95 Hamit Altın 47.717,47 48.076,95 Kapalı Çarşı Beşli Altın 237.991,32 242.799,35 Ziynet 2.5 117.526,58 119.486,71 Gremse Altın 117.526,58 120.296,04 Külçe Altın ($) 167.400,00 167.600,00 Has Altın 7.039,63 7.040,60

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişme sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle birlikte yatırımcıların altına yönelmesi, piyasalarda fiyatların güçlü kalmasını sağlıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

15 Şubat 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını alış fiyatı 47.685 TL, satış fiyatı ise 48.044 TL seviyesinde işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 23.916 TL, satış fiyatı ise 24.114 TL olarak güncellendi.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.958 TL, satış fiyatı ise 12.057 TL olarak işlem görüyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Yarım altın ve çeyrek altın fiyatları genellikle aynı piyasa dinamiklerine bağlı olarak hareket eder. Yatırımcıların tercihi bütçeye ve yatırım süresine göre değişebilir.

ALTIN PİYASASINDA BEKLENTİLER

Küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikaları altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Özellikle ABD enflasyon verileri, ons altın ve Kapalı Çarşı altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

15 Şubat 2026 altın fiyatları yatırımcıların yakından takip ettiği seviyelerde bulunuyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yükseliş eğilimini korurken, küresel ekonomik gelişmeler altın piyasasının ana belirleyicisi olmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde enflasyon verileri ve piyasa beklentileri altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak.