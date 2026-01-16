Çeyrek altın kaç lira? 16 Ocak 2026 Cuma güncel çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de düğün ve takı alışverişi yapacak vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla çeyrek altın, sınırlı yükselişle işlem görürken piyasadaki hareketlilik dikkat çekiyor.

16 OCAK 2026 CUMA ÇEYREK ALTIN FİYATI

Serbest piyasada açıklanan güncel verilere göre çeyrek altın fiyatı sabah saatlerinde yukarı yönlü hafif bir seyir izliyor. Altın piyasasındaki genel görünüm, çeyrek altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Güncel çeyrek altın alış ve satış fiyatı

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 10.542,00 10.646,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDEN YÜKSELİYOR?

Çeyrek altın fiyatlarında görülen sınırlı yükselişte, gram altın fiyatlarındaki hareketlilik ve piyasalardaki genel yön belirleyici oluyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel altın piyasasındaki gelişmeler, çeyrek altın fiyatını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN YATIRIM İÇİN UYGUN MU?

Çeyrek altın, küçük bütçelerle yatırım yapmak isteyenler için en çok tercih edilen ziynet altın türlerinden biri olmayı sürdürüyor. Kısa vadeli fiyat hareketlerinin yanı sıra orta ve uzun vadeli beklentiler, yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.

Çeyrek altın bugün kaç lira?

16 Ocak 2026 Cuma günü çeyrek altın satış fiyatı 10.646 TL olarak işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı yükseldi mi?

Güncel verilere göre çeyrek altın fiyatında sınırlı bir yükseliş yaşanıyor.

Çeyrek altın fiyatı 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla yukarı yönlü sınırlı bir hareket sergiliyor. Yatırımcılar ve alım yapmayı düşünenler, çeyrek altın fiyatlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.