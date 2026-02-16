Çeyrek altın kaç lira? 16 Şubat 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik yeni haftada da sürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar ise özellikle “Çeyrek altın kaç TL”, “Yarım altın bugün kaç para” ve “Cumhuriyet altını ne kadar bugün” gibi soruların yanıtını araştırıyor.

16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte güncel rakamlar ve altın piyasasındaki son durum…

16 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Çeyrek Altın 11.838,00 11.934,00 Yarım Altın 23.676,00 23.868,00 Cumhuriyet Altını 47.206,00 47.554,00 Reşat Altını 47.238,47 47.586,95 Kulplu Reşat Altını 47.240,69 47.589,20 Ata Altın 48.479,71 49.737,08 Tam Altın 47.010,63 47.971,27 Has Altın 6.977,26 6.978,12

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sınırlı da olsa devam ettiği görülüyor. Özellikle yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek ve yarım altın fiyatları yakından izleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Küresel ekonomide belirsizliklerin artması ve jeopolitik gelişmeler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırabiliyor. Bu durum özellikle küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Piyasalarda dalgalanma devam ederken yatırımcıların güncel verileri takip etmesi önem taşıyor. Cumhuriyet altını, tam altın ve ata altın gibi büyük ölçekli yatırım araçları da benzer şekilde fiyat hareketlerinden etkileniyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

16 Şubat 2026 Pazartesi günü çeyrek altın alış fiyatı 11.838 TL, satış fiyatı ise 11.934 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Güncel verilere göre çeyrek altın yaklaşık 11.934 TL’den satışa sunuluyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 23.676 TL, satış fiyatı ise 23.868 TL olarak işlem görüyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Serbest piyasada yarım altın satış fiyatı 23.868 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 47.206 TL, satış fiyatı ise 47.554 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını bugün yaklaşık 47.554 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 47.206 TL, satış fiyatı ise 47.554 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Yarım altın ve çeyrek altın fiyatları genellikle gram altın değerine bağlı olarak paralel hareket eder. Bu nedenle kârlılık çoğunlukla piyasa koşullarına bağlıdır ve yatırım süresine göre değişebilir.

16 Şubat 2026 Pazartesi günü altın piyasasında sınırlı hareketlilik devam ederken, yatırımcıların en çok takip ettiği çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları güncellendi. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altına olan talep sürerken, piyasadaki yönü belirleyecek gelişmeler yakından izleniyor.

Güncel altın fiyatlarını takip etmek, yatırım kararları açısından önemini korumaya devam ediyor.