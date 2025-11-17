Çeyrek Altın Kaç Lira? 17 Kasım 2025 Güncel Çeyrek Altın Fiyatı

Altın piyasasında yeni haftanın ilk gününde dikkatler yine çeyrek altın fiyatlarında. Hem yatırımcılar hem de düğün sezonu nedeniyle altın almak isteyenler, 17 Kasım 2025 çeyrek altın ne kadar? sorusunun cevabını merak ediyor. Küresel altın fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar kurundaki hareketlilik, çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Saat 08.20 itibarıyla güncel rakamlar belli oldu.

17 KASIM 2025 GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATI

Aşağıdaki tabloda çeyrek altının güncel alış–satış fiyatları ile değişim oranı yer almaktadır. Veriler tamamen günceldir ve saat 08.20 itibarıyla geçerlidir.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 8.852,20 9.073,51 -%0,35

ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Güne düşüş eğiliminde başlayan çeyrek altın, alış fiyatında 8.852,20 TL, satış fiyatında ise 9.073,51 TL seviyesinden işlem görüyor. Günlük değişim oranının -%0,35 olması, piyasada sınırlı geri çekilme yaşandığını gösteriyor.

Çeyrek altın, Türkiye’de hem hediyelik hem de yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olduğundan, fiyatındaki küçük değişimler dahi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Çeyrek altın fiyatları; döviz kuru, ons altın fiyatı, jeopolitik tansiyon, merkez bankası kararları ve piyasadaki arz–talep dengesi gibi birçok faktörden etkileniyor. Küresel altın piyasalarındaki her hareket, Türkiye’deki çeyrek altın fiyatlarına anlık olarak yansıyor.

Anlık Hareketlilik

Altın fiyatlarının gün içinde hızlı değişiklik gösterebilmesi sebebiyle, çeyrek altın alım–satımı yapacak yatırımcıların güncel verileri anlık olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Şu anda çeyrek altın kaç TL?

17 Kasım 2025 saat 08.20 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 8.852,20 TL, satış fiyatı ise 9.073,51 TL’dir.

Çeyrek altın bugün yükseldi mi düştü mü?

Çeyrek altın bugün -%0,35 oranında düşüş göstermiştir.

Çeyrek altın neden düşüyor?

Günlük düşüşün nedeni, ons altın fiyatlarındaki zayıf seyir ve kurdaki dengelenme olarak değerlendirilmektedir.

Çeyrek altın mı gram altın mı daha mantıklı?

Sadece bu içeriğe verilen verilere dayanarak kıyas yapılamasa da, çeyrek altın genellikle uzun vadeli yatırım ve hediye amaçlı tercih edilir.

Çeyrek altın fiyatları gün içinde değişir mi?

Evet. Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak gün içinde sürekli değişir.

17 Kasım 2025 itibarıyla çeyrek altın fiyatları hafif bir düşüşle güne başladı. Altın piyasasında hareketliliğin sürdüğü bu dönemde, yatırımcıların fiyat değişimlerini anlık olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor. Güncel veriler ışığında çeyrek altın, hem yatırım hem de tasarruf amacıyla ilgi görmeye devam ediyor.