ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? 17 Şubat 2026 Salı Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında son gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 17 Şubat 2026 Salı altın fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte aşağı yönlü bir seyir izliyor. Özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları vatandaşların en çok takip ettiği yatırım araçları arasında bulunuyor.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarının yönünü etkiliyor. Buna ek olarak Asya piyasalarının tatil olması nedeniyle oluşan düşük likidite ve güçlü dolar, altın fiyatlarında düşüş eğilimini destekliyor.

17 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 46.668,00 47.135,00 -1,23% 09:49 Yarım Altın 23.406,00 23.676,00 -1,16% 09:49 Çeyrek Altın 11.703,00 11.892,00 -1,01% 09:49 Reşat Altını 46.700,47 47.167,95 -1,16% 09:49 Kulplu Reşat Altını 46.702,69 47.170,20 -1,16% 09:49 Kapalicarsi Ziynet 2.5 116.727,55 118.648,14 -0,70% 16:56 Kapalı Çarşı Beşli Altın 236.373,29 241.095,36 -0,70% 16:56 Gremse Altın 116.727,55 119.451,79 -0,70% 16:56 Ata Altın 48.150,12 49.388,02 -0,70% 16:56 Tam Altın 46.691,02 47.634,60 -0,70% 16:56 Külçe Altın ($) 166.300,00 166.500,00 -0,66% 17:02 Has Altın 6.864,68 6.865,77 -1,65% 09:49 Hamit Altın 46.700,47 47.167,95 -1,16% 09:49

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle çeyrek altın kaç TL, yarım altın ne kadar ve Cumhuriyet altını ne kadar bugün gibi aramalar yoğun şekilde yapılmaya devam ediyor.

Düşük likidite ortamı ve güçlü doların etkisiyle altın fiyatları kısa vadede dalgalı bir görünüm sergiliyor. Bu nedenle yatırımcılar piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

17 Şubat 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını satış fiyatı 47.135,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını güncel satış fiyatı 47.135,00 TL olarak görülüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın satış fiyatı 23.676,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın bugün kaç para?

17 Şubat 2026 Salı günü yarım altın satış fiyatı 23.676,00 TL olarak işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın satış fiyatı 11.892,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın güncel satış fiyatı 11.892,00 TL olarak görülüyor.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 46.668,00 TL, satış fiyatı ise 47.135,00 TL seviyesindedir.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Altın türleri arasındaki kârlılık, piyasa fiyatlarına ve yatırım süresine bağlı olarak değişebilir. Güncel fiyatlara göre yatırımcılar tercihlerini bütçelerine ve yatırım planlarına göre belirlemektedir.

17 Şubat 2026 Salı günü altın piyasasında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Özellikle çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz hareketleri altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.