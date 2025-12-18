ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? 18 Aralık 2025 Perşembe güncel çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında yeni güne hareketli bir başlangıç yapıldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın kaç lira? ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? soruları, küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte Google’da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. ABD’den gelen kritik mesajlar, altının ons fiyatında dalgalanmaya yol açarken piyasada belirsizlik hâkim.

18 ARALIK 2025 GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek Altın Alış (TL) Satış (TL) Değişim Çeyrek Altın 9.591,00 9.814,00 -0,28%

Güne hafif düşüşle başlayan çeyrek altın, 9.814 TL seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ALTINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Dün ABD Başkanı Donald Trump’ın, bir sonraki Fed başkanının “faiz oranlarının çok daha düşük olması gerektiğine inanan” biri olacağını söylemesi, ons altını güçlü şekilde destekledi. Bu açıklamanın ardından altının onsu yüzde 0,9 artışla 4.341 dolar seviyesine çıktı.

Yeni günde ons altın hafif geri çekilerek 4.335 dolar düzeyinde işlem görüyor.

TÜRKİYE’DE ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı özeti yakından takip ediliyor. TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekmesi, altın fiyatları üzerinde belirleyici unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.

Bugün ayrıca kısa vadeli dış borç stoku verisi de piyasaların yakın takibinde.

Çeyrek altın bugün kaç lira?

Çeyrek altın 18 Aralık 2025 Perşembe günü 9.814 TL seviyesinden satılıyor.

Ons altın ne kadar oldu?

Ons altın şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 4.335 dolar seviyesinde.

Altın fiyatları neden dalgalanıyor?

Fed’e yönelik mesajlar, küresel enflasyon verileri, ECB ve BoE faiz kararları altın fiyatlarında yön belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

18 Aralık 2025 Perşembe günü çeyrek altın fiyatı güne hafif düşüşle başlarken, küresel piyasalardan gelen mesajlar fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD’de enflasyon verileri, Fed’in gelecekteki politikaları ve Avrupa’daki faiz kararları altın yatırımcıları açısından kritik önem taşırken, çeyrek altın fiyatının gün içinde haber akışına bağlı olarak dalgalanması bekleniyor.