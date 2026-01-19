Çeyrek Altın Kaç Lira? 19 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi, altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerinden Avrupa’ya yönelik ek gümrük tarifeleri açıklamaları sonrası yatırımcılar altına yönelirken, ons altın rekor kırdı. Bu gelişmeler iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da yukarı taşıdı.

19 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Asya işlemlerinde spot altın yüzde 1,89 yükselerek 4.668 dolar seviyesine çıktı. Gün içinde 4.690 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, yurt içinde altın fiyatlarının da sert yükselmesine neden oldu.

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın 6.497,05 6.497,88 Çeyrek Altın 10.728,00 10.838,00 Yarım Altın 21.456,00 21.676,00 Tam Altın 41.665,48 42.484,89 Cumhuriyet Altını 42.781,00 43.186,00 Reşat Altını 42.813,47 43.218,95 22 Ayar Bilezik (Gr) 5.998,45 6.049,96

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 19 Ocak 2026 itibarıyla 6.497 TL seviyesinde işlem görüyor. Kuyumcuda gram altın fiyatı, alış ve satış makası nedeniyle serbest piyasa verilerine kıyasla küçük farklılıklar gösterebiliyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Çeyrek altın 1,75 gramdır. Bunun yaklaşık 1,60 gramı saf altın içerir. Bu nedenle çeyrek altın fiyatı, sadece gram altın fiyatına değil, işçilik ve piyasa talebine göre de değişir.

BİLEZİK VE BÜYÜK ALTIN FİYATLARI

25 gram bilezik: Yaklaşık 151.249 TL

50 gram bilezik: Yaklaşık 302.498 TL

5 büyük altın: Yaklaşık 212.000 TL üzeri

1 beşi bir yerde: 5 adet çeyrek altına eşittir

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel ticaret gerilimleri, ABD’nin gümrük tarifesi açıklamaları ve jeopolitik belirsizlikler, altını yeniden güvenli liman konumuna taşıdı. Ons altındaki rekor yükseliş, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da tarihi zirvelere yaklaştırdı.

1 gram altın fiyatı ne kadar?

1 gram altın 19 Ocak 2026 itibarıyla 6.497 TL seviyesindedir.

1 çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın satış fiyatı 10.838 TL olarak işlem görmektedir.

4 çeyrek 1 tam altın eder mi?

Evet, 4 çeyrek altın 1 tam altına eşittir.

0.25 gram altın kaç TL?

0.25 gram altın yaklaşık 1.624 TL civarındadır.

50 gram altın ne kadar?

50 gram altın güncel fiyatlarla yaklaşık 324.900 TL seviyesindedir.

SONUÇ

19 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları hem küresel hem de yerel gelişmelerin etkisiyle rekor seviyelere yakın seyrediyor. Gram altın, çeyrek altın ve Reşat altını yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, altın piyasasında dalgalı ancak güçlü bir görünüm öne çıkıyor.