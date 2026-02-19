ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? 19 Şubat 2026 Perşembe Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında gözler yeniden zirve seviyelere çevrildi. Doların bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşması, dolar üzerinden işlem gören değerli metalleri baskılarken yatırımcılar “Çeyrek altın ne kadar bugün?”, “Cumhuriyet altını kaç TL?” ve “Yarım altın bugün kaç para?” sorularına yanıt arıyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Ocak ayı tutanakları, faiz konusundaki görüş ayrılıklarını ortaya koydu. Bazı üyeler enflasyon yükselirse faiz artırımına açık kapı bırakırken, bazı üyeler ise düşük enflasyon halinde faiz indirimi adımını destekliyor. Bu tablo, altın fiyatlarında dalgalı seyri beraberinde getiriyor.

19 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 47.455,00 48.007,00 %0,29 09:14 Yarım Altın 23.801,00 24.136,00 %0,29 09:14 Çeyrek Altın 11.900,00 12.075,00 %0,29 09:13 Reşat Altını 47.487,47 48.039,95 %0,36 09:14 Kulplu Reşat Altını 47.489,69 48.042,20 %0,36 09:14 Kapalı Çarşı Beşli Altın 235.635,35 240.489,94 %0,68 17:01 Ata Altın 47.999,79 49.264,00 %0,68 17:01 Tam Altın 46.545,25 47.514,98 %0,68 17:01 Has Altın 6.998,34 6.999,19 %0,29 09:14

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN? CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını ne kadar bugün sorusu yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. 19 Şubat 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını alış fiyatı 47.455,00 TL, satış fiyatı ise 48.007,00 TL seviyesinde bulunuyor. Cumhuriyet altını alış satış fiyatı arasındaki fark ise piyasadaki işlem marjını gösteriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Yarım altın ne kadar sorusu özellikle düğün sezonu yaklaşırken daha da önem kazanıyor. Güncel verilere göre yarım altın alış fiyatı 23.801,00 TL, satış fiyatı 24.136,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Yarım altın bugün kaç para sorusunun yanıtı bu seviyeler üzerinden şekilleniyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın ne kadar bugün sorusu yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin en çok aradığı konuların başında geliyor. Çeyrek altın alış fiyatı 11.900,00 TL, satış fiyatı ise 12.075,00 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın kaç TL sorusunun yanıtı gün içinde fiyat hareketlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusu, yatırım tercihi yapacaklar için kritik bir başlık. Güncel fiyatlara bakıldığında yarım altının değeri çeyrek altının iki katına yakın seyrediyor. Ancak kârlılık, alış satış farkı ve piyasa hareketlerine göre değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle yatırım kararında fiyat seviyeleri kadar piyasa koşulları da belirleyici oluyor.

FED TUTANAKLARI VE DOLARIN ETKİSİ

Doların bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşması, dolar bazlı işlem gören altın fiyatlarını baskıladı. Aynı zamanda Fed’in Ocak ayı tutanaklarında faiz konusunda görüş ayrılıklarının ortaya çıkması, piyasalarda belirsizlik yarattı.

Enflasyonun yükselmesi halinde faiz artışı, düşük gelmesi durumunda ise faiz indirimi ihtimali altın fiyatlarında yön arayışını sürdürüyor.

19 Şubat 2026 Perşembe altın fiyatları, doların güçlenmesi ve Fed tutanaklarının yarattığı belirsizlikle birlikte dalgalı bir görünüm sergiliyor. Cumhuriyet altını ne kadar bugün, çeyrek altın kaç TL ve yarım altın ne kadar sorularının yanıtları yatırımcılar için kritik önem taşıyor. Piyasalardaki yön arayışı sürerken güncel fiyatları yakından takip etmek büyük önem taşıyor.