Çeyrek Altın Kaç Lira? 2 Ocak 2026 Cuma Güncel Fiyatlar

Çeyrek altın fiyatları, hem yatırımcının hem de birikim sahiplerinin en çok takip ettiği başlıkların başında geliyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla çeyrek altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Özellikle altının ons fiyatında görülen toparlanma eğilimiyle birlikte iç piyasada da yükseliş beklentisi güç kazanıyor. İşte bugün çeyrek altın ne kadar? sorusunun en güncel yanıtı ve piyasadaki son gelişmeler…

2 OCAK 2026 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Son verilere göre çeyrek altın fiyatları şöyle:

Ürün Alış Satış Günlük Değişim Son Güncelleme Çeyrek Altın 9.947,00 TL 10.205,00 TL %0,92 17:05

ALTININ ONS FİYATINDA YÜKSELİŞ

Altının küresel ölçekte belirleyicisi olan ons fiyatında da toparlanma dikkat çekiyor. 29 Aralık’taki düşüşün ardından yeniden yukarı yönlü bir ivme kazanan ons altın, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve Fed’e yönelik güvercin beklentiler ile destekleniyor. Son duruma göre altının ons fiyatı %1,2 yükselişle 4.375 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN PİYASASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Çeyrek altın satış fiyatı 10 bin TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Piyasalarda yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.

Ons altındaki toparlanma, iç piyasaya da pozitif yansıyor.

Bugün çeyrek altın ne kadar?

2 Ocak 2026 Cuma günü çeyrek altın alış fiyatı 9.947 TL, satış fiyatı ise 10.205 TL seviyesindedir.

Çeyrek altında günlük değişim ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları gün içinde yaklaşık %0,92 oranında yükseliş kaydetmiştir.

Altının ons fiyatı kaç dolar?

Altının ons fiyatı, toparlanma eğilimiyle birlikte 4.375 dolar seviyesine yükselmiştir.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Merkez bankalarının altına olan talebi ve Fed’e yönelik güvercin para politikası beklentileri altın fiyatlarını destekliyor.

2 Ocak 2026 çeyrek altın fiyatları, ons altındaki pozitif görünümle birlikte yeniden yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altının 10 bin TL üzerindeki konumunu güçlendirmesi yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın piyasasındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi, hem yatırımcılar hem de birikim sahipleri için büyük önem taşıyor.