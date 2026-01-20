Çeyrek Altın Kaç Lira? 20 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ticaret gerilimlerinin etkisiyle yeni rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland açıklaması sonrası yükselen belirsizlik ortamı, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları 20 Ocak 2026 itibarıyla tarihi zirvelerini gördü.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Jeopolitik gerilimler, küresel ticaret savaşları ve dolar endeksindeki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bugün ons altın 4.697,7 dolar ile rekor kırarken, iç piyasada gram altın ve ziynet altın türlerinde de sert yükselişler yaşandı.

20 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın 6.557,22 6.558,27 Çeyrek Altın 10.792,00 10.878,00 Yarım Altın 21.584,00 21.756,00 Tam Altın 42.083,25 42.920,49 Cumhuriyet Altını 43.035,00 43.345,00 Reşat Altını 43.067,47 43.377,95 Ata Altın 43.398,35 44.500,39 22 Ayar Bilezik (gr) 6.034,17 6.074,70 18 Ayar Altın (gr) 4.786,77 4.787,53 14 Ayar Altın (gr) 3.647,64 3.822,52 Beşli Altın 213.046,46 217.235,63 Gremse Altın 105.208,13 107.630,38

GRAM, ÇEYREK VE TAM ALTIN KAÇ GRAM?

1 Gram Altın: 1 gram

Çeyrek Altın: 1,75 gram

Yarım Altın: 3,5 gram

Tam Altın: 7 gram

Beşi Bir Yerde: 5 adet tam altın (35 gram)

BİLEZİK VE YÜKLÜ ALIM HESAPLAMALARI

25 gram bilezik: Yaklaşık 151.800 TL

50 gram bilezik: Yaklaşık 303.700 TL

100 gram altın: Yaklaşık 655.800 TL

7 tam altın: Yaklaşık 300.400 TL

ALTIN FİYATLARI YATIRIMCIYA NE ANLATIYOR?

Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Uzmanlara göre küresel risklerin sürmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmeler sınırlı kalabilir.

Çeyrek altın bugün kaç lira?

20 Ocak 2026 itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 10.878 TL’dir.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 6.558 TL seviyelerinde işlem görüyor.

4 çeyrek 1 tam altın eder mi?

Evet, 4 çeyrek altın 1 tam altına eşittir.

Beşi bir yerde kaç TL?

Beşi bir yerde altın yaklaşık 217.235 TL seviyesindedir.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altının satış fiyatı 43.377 TL olarak işlem görüyor.

20 Ocak 2026 güncel altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle güçlü seyrini koruyor. Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alırken, ziynet altına olan talep de artmaya devam ediyor. Altın piyasasında yaşanacak yeni gelişmeler, önümüzdeki günlerde fiyatların yönünü belirleyecek.