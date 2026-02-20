ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? 20 Şubat 2026 Cuma Altın Fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 20 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla yatırımcıların en çok merak ettiği soruların başında “Çeyrek altın kaç TL?”, “Cumhuriyet altını ne kadar bugün?” ve “Yarım altın bugün kaç para?” geliyor. Özellikle Fed’in olası faiz kararı için kritik öneme sahip ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi öncesinde altın fiyatları yakından takip ediliyor.

Yatırımcılar Fed’in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesini öngörüyor. Düşük faiz beklentisi ise güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını destekliyor. İşte 20 Şubat 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve detaylar.

20 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Cumhuriyet Altını 47.676,00 48.117,00 %0,35 09:53 Yarım Altın 23.912,00 24.173,00 %0,35 09:54 Çeyrek Altın 11.956,00 12.094,00 %0,35 09:53 Reşat Altını 47.708,47 48.149,95 %0,42 09:53 Kulplu Reşat Altını 47.710,69 48.152,20 %0,42 09:53 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 116.723,20 118.644,05 %0,25 16:39 Kapalı Çarşı Beşli Altın 236.364,48 241.087,04 %0,25 16:39 Gremse Altın 116.723,20 119.447,67 %0,25 16:39 Ata Altın 48.148,32 49.386,32 %0,25 16:39 Tam Altın 46.689,28 47.632,96 %0,25 16:39 Külçe Altın ($) 165.800,00 166.000,00 %0,36 16:42 Has Altın 7.050,68 7.051,50 %0,70 09:54 Hamit Altın 47.708,47 48.149,95 %0,42 09:53

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

20 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 12.094,00 TL seviyesindedir. Alış fiyatı ise 11.956,00 TL olarak işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 47.676,00 TL, satış fiyatı ise 48.117,00 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını alış satış fiyatı yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün kaç para sorusunun yanıtı ise şu şekilde: Yarım altın satış fiyatı 24.173,00 TL, alış fiyatı 23.912,00 TL’dir.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı sorusu yatırımcıların sıkça araştırdığı başlıklardan biridir. Güncel verilere göre her iki altın türü de benzer oranlarda değer artışı göstermektedir. Yatırım tercihi, bütçe ve alım stratejisine göre değişmektedir.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Cumhuriyet altını satış fiyatı 48.117,00 TL’dir.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Çeyrek altın satış fiyatı 12.094,00 TL seviyesindedir.

Yarım altın bugün kaç para?

Yarım altın satış fiyatı 24.173,00 TL’dir.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Alış fiyatı 47.676,00 TL, satış fiyatı 48.117,00 TL’dir.

20 Şubat 2026 Cuma güncel altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentisi ve açıklanacak PCE verisi öncesinde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda altın fiyatlarındaki hareketlilik yakından izleniyor.