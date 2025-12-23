Çeyrek Altın Kaç Lira? 23 Aralık 2025 Salı Güncel Çeyrek Altın Fiyatı

Altın piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Küresel gelişmeler, merkez bankalarının altın talebi ve Fed’in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler, yatırımcıların odağını yeniden altın fiyatlarına çevirdi. Bu gelişmeler ışığında “çeyrek altın kaç lira”, “çeyrek altın ne kadar bugün” ve “2025 çeyrek altın fiyatı” gibi aramalar oldukça merak ediliyor.

23 ARALIK 2025 SALI GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATI

23 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla çeyrek altın fiyatı yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre çeyrek altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir dikkat çekiyor.

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim Saat Çeyrek Altın 9.890,00 10.127,00 %0,85 08:55

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişte birden fazla faktör etkili oluyor. Devam eden jeopolitik riskler, küresel belirsizlik ortamı ve merkez bankalarının artan altın talebi fiyatları destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Ons Altında Rekor Seviye

Altının ons fiyatı, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ve güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte 4.497,9 dolar seviyesini test ederek rekor kırdı. Ons altın şu dakikalarda ise dünkü kapanışa göre yaklaşık %1 artışla 4.485 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Yatırımcıların en sık sorduğu sorulardan biri de “çeyrek altın kaç gramdır” oluyor. Çeyrek altın, toplamda 1,75 gram ağırlığındadır. Bu özelliği sayesinde hem hediyelik hem de uzun vadeli yatırım aracı olarak tercih edilmektedir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI TAKİP EDİLİR Mİ?

Evet, çeyrek altın fiyatı canlı olarak takip edilebilir. Altın fiyatları gün içerisinde küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak anlık değişiklik gösterebilir. Bu nedenle yatırımcılar canlı fiyat ekranlarını ve çeyrek altın grafiklerini yakından izlemektedir.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

23 Aralık 2025 Salı günü çeyrek altın satış fiyatı 10.127 TL seviyesindedir.

1 çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Güncel verilere göre 1 çeyrek altın fiyatı 9.890 TL alış, 10.127 TL satış olarak işlem görmektedir.

Çeyrek altın 2025 yılında yükselir mi?

Devam eden jeopolitik riskler, ons altındaki rekor seviyeler ve merkez bankalarının talebi, 2025 yılında çeyrek altın fiyatlarının güçlü seyrini koruyabileceğine işaret etmektedir.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı, ons altındaki hareketlilik ve döviz kurlarına bağlı olarak değişmektedir. 23 Aralık 2025 salı sabahı itibariyle 24 ayat gram altın fiyatı 6.160 TL seviyelerindedir.